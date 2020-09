Orden de captura para el ex presidente Rafael Correa

El ex presidente Rafael Correa, contra “las cuerdas”. La justicia de Ecuador ordenó la captura de ex mandatario, quien huyó a Bélgica, tras haber confirmado su condena a ocho años de prisión por corrupción. Lo dictaminó el tribunal que realizó la sentencia. Era la última posibilidad que tenía de volver “al ruedo político”.

Concretamente, la decisión judicial ordena que se cumpla con el fallo, ratificado en última instancia hace dos semanas, el cual incluye también la inhabilitación de por vida de Correa a desempeñar cargos de elección popular. El ex mandatario aspiraba a participar en los comicios de febrero.

Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017, solicitó por internet al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de su candidatura a la vicepresidencia, que es llevada en representación de un frente de izquierda y en binomio con el joven economista Andrés Arauz, ex ministro de Correa. El ente electoral ya dictaminó que a distancia no se podía postular.

La ejecución de la condena acaba prácticamente con la inmunidad que habría logrado Correa al ser aceptada su candidatura y que le permitiría regresar a Ecuador para las elecciones.

Procesado en ausencia, la Justicia estableció que Correa, de 57 años, y varios de sus ex colaboradores, también condenados recibieron sobornos a cambio de contratos con diversas empresas. Una de ellas sería la constructora brasileña Odebrecht.

El ex presidente sostiene que es inocente y argumenta que fue vinculado al caso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria y alega que eran de un préstamo de un fondo de su partido. Las penas por peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito son imprescriptibles en Ecuador.

Orden de captura

La Justicia ordenó a la Policía la “inmediata localización y captura” del ex gobernante socialista, quien vive en Bélgica -de donde es su esposa- desde que dejó el poder en mayo de 2017 tras el triunfo electoral de Lenín Moreno, su ex aliado. También dispuso al ministerio de Finanzas la suspensión del sueldo vitalicio de unos 4.200 dólares mensuales que recibía Correa como ex presidente, el cual pierde al ser condenado por corrupción.

La resolución judicial además comunica al CNE sobre la pérdida de los derechos políticos del ex gobernante, que según la Constitución, quedaría inhabilitado para los comicios por ser sentenciado por cohecho.

Moreno además ex vicepresidente de Rafael Correa entre 2007 y 2013, promovió en su administración reformas para prohibir la reelección por más de una vez, con lo que se empezó a cerrar el camino de regreso al poder para su antecesor.

Correa afronta una treintena de juicios en Ecuador, como otra orden de prisión para ser procesado por el secuestro en Colombia de un opositor ecuatoriano en 2012, delito por el cual no puede ser juzgado en ausencia. Sin embargo la orden todavía no ha llegado a Interpol. Se espera que en breve la sentencia tenga magnitud internacional, por lo tanto Correa no podría salir de Bélgica.