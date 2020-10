¿Qué pasa en Kirguistán?

La Comisión Electoral Central de Kirguistán ha invalidado este martes el resultado de las elecciones parlamentarias celebradas el domingo y que han provocado violentas protestas en el país, con asalto incluido a la sede del Parlamento y al menos una víctima mortal.

“En relación con las numerosas violaciones durante la votación y el periodo pre-electoral, se ha tomado la decisión en la reunión de los miembros de la Comisión Electoral de invalidar las elecciones”, ha indicado el servicio de prensa del organismo a la agencia rusa TASS.

Previamente, una de sus miembros, Gulnara Dzhurabaeva, había indicado de que durante la reunión se había discutido también la disolución de la Comisión Electoral, una vez se hubiera evaluado el resultado de los comicios.

Según ha explicado al medio local 24.kg, durante la reunión se ha abordado la petición formulada por doce partidos de anular el resultado de los comicios. En su opinión, los resultados debían invalidarse “porque hubo influencia en la expresión de la voluntad de los votantes bajo la forma de sobornos, uso de recursos administrativos y revelación del secreto de voto” entre otros.

La decisión se produce después de que el presidente del país, Sooronbai Zheenbekov, hubiera señalado previamente que estaba sopesando la posibilidad de anular los resultados electorales del domingo, después de los violentos enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, que finalmente han logrado irrumpir en la sede del Parlamento, que es también la del Gobierno del actual primer ministro, Kubatbek Boronov.

“Considerando la situación actual, el jefe de Estado ha recomendado a la Comisión Electoral Central estudiar detenidamente las denuncias de irregularidades y, si fuese necesario, anular los resultados de las elecciones parlamentarias”, avanzó en un primer momento la portavoz de la Presidencia, Tolgonai Stamaleeva, a la agencia rusa Sputnik.

El presidente denuncia los intentos de usurpación de poder

Por otra parte, el presidente ha denunciado que “anoche algunas fuerzas políticas intentaron usurpar el poder estatal, alteraron el orden público con el pretexto de las elecciones, interrumpieron la vida pacífica de la gente del pueblo, desobedecieron a la Policía, golpearon a los médicos y destruyeron edificios”.

“He ordenado a las fuerzas del orden que no dispararan, no habrá derramamiento de sangre y no habrá vidas en peligro. Hasta ahora, hemos tomado todas las medidas posibles para evitar agravar la situación. La paz del Estado y la estabilidad de la sociedad son más altas que cualquier mandato parlamentario”, ha aseverado en un comunicado.

Este lunes, los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) habían indicado que las legislativas, en las que las fuerzas presidencialistas y prorrusas lograron afianzar su presencia en el Parlamento, habían quedado empañadas por “acusaciones creíbles de compra de votos”.

Asimismo, denunciaron “falta de información crítica en los medios”, en los que la mayor parte de la campaña correspondió a anuncios pagados y expresaron su preocupación por los casos de intimidación y los bloqueos de actos de campaña, así como la falta de transparencia en las donaciones durante la campaña.

Un muerto y 680 heridos

Al menos una persona ha muerto y 680 han resultado heridas de diversa consideración debido a los enfrentamientos que han tenido lugar este lunes por los resultados de las elecciones legislativas del domingo en Kirguistán, según el Ministerio de Salud. De los heridos, 164 están hospitalizados y siete se encuentran en la UCI, mientras que la única víctima mortal ha sido identificada como un joven de 19 años.

Además, los manifestantes han procedido a liberar al ex presidente del país Almazbek Atambayev (2011-2017), condenado a once años de prisión por corrupción y vínculos con organizaciones criminales en junio de 2020, así como a los antiguos primeros ministros Sapar Isakov (2017-2018) y Zhantoro Satibaldiyev, condenados ambos por corrupción.

Por otra parte, el portavoz del Parlamento, Ibraim Nukarun Uulu, ha anunciado que la cámara va a mantener una reunión de emergencia en un hotel de la capital, ya que la sede parlamentaria ha resultado dañada por los manifestantes, con el fin de discutir la situación en el país, según informa 24.kg.

La convocatoria se conoce después de que el opositor Adahan Madumadov, líder del partido Kirguistán Unido, hubiera reclamado una reunión del Parlamento para designar un nuevo gobierno.

“Tenemos un Parlamento, y es legítimo, lo queramos o no. Así que pedimos que se reúna y designe una nueva composición del gobierno”, ha dicho en rueda de prensa, según la agencia Sputnik. “No es adecuado simplemente tomar oficinas o nombrar a alguien. Deberíamos actuar en cumplimiento de la ley”, ha defendido.

Entretanto, el alcalde de Bishkek, Aziz Surakmatov, ha presentado su dimisión, según ha informado una de sus asesoras, Gulya Almambetova, que ha precisado que se espera que el consejo municipal acepte su renuncia. La sede del Ayuntamiento de la capital ha sido uno de los edificios tomados en las últimas horas por los manifestantes.