Un premio Nobel de la Paz más cercano a Hong Kong que a Greta Thunberg

Faltan horas para que se conozca el premio Nobel de la Paz. Entrevistamos a Henrik Urdal, director del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO) para conocer a los favoritos y aquellos candidatos que no tienen posibilidades de ganar este prestigioso galardón.

Greta Thunberg es la favorita para ganar el Nobel de la Paz según las casas de apuestas. ¿Cree que la activista se llevará este año el premio?

No, no creo que gane. También soy escéptico sobre los motivos que justifican su nominación. El cambio climático es sin duda el desafío más serio al que se enfrenta la humanidad, y nuestros conocimientos se basan en un trabajo científico muy sólido y en un consenso científico en el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). No existe una unanimidad de que el cambio climático provoque conflictos, y llevar al extremo esta relación podría perjudicar el trabajo realizado por el IPCC y minimizar nuestra capacidad para prevenirlos. Si creemos que reduciendo las emisiones de CO2 evitamos el riesgo de conflicto, podríamos dejar de buscar más medios eficaces para evitar este tipo de problemas.

¿Qué candidatura deberían valorar más los cinco miembros del comité noruego? ¿La lucha contra la pandemia de la covid o la pelea contra el cambio climático?

Ninguna de las dos. Como expliqué anteriormente, el cambio climático es una cuestión importante que amenaza nuestra propia existencia, pero evidentemente no es un tema que esté vinculado directamente con la paz. La lucha contra el coronavirus vino después de la fecha límite de nominaciones el pasado 31 de enero, por lo que es posible que la OMS no haya sido nominada. Sin embargo, este podría ser un tema relevante el próximo año.

¿Los problemas climáticos y sanitarios pueden ser considerados de “paz” al fin y al cabo?

Se podría decir que estos premios podrían englobarse dentro de lo que Alfred Nobel escribió en su testamento, que era promover el “compañerismo entre las naciones”. Sin embargo, como temas generales, creo que abarcan demasiado como para ser considerados para el Premio Nobel de la Paz. Otra cosa sería algo como los esfuerzos por acabar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados, donde Denis Mukwege y Nadia Murad ganaron el Nobel en 2018 al ser un tema relacionado claramente con la paz.

¿Los activistas pro democracia en Hong Kong podrían obtener el galardón?

Sí, y en la lista de favoritos de PRIO (Instituto de Investigación para la Paz de Oslo) destacamos algunos de ellos.

¿Se imagina al polémico Donald Trump ganando el Nobel de la Paz después de los escándalos en los que se ha visto envuelto?

Hay cero posibilidades de que Trump gane alguna vez este reconocimiento internacional. Ha sacado a Estados Unidos de los acuerdos de desarme, ha perjudicado la cooperación internacional y ha ahondado en la polarización política y racial de su propio país.