Bill Gates: “Esta pandemia no es una guerra mundial pero se acerca”

El cofundador de Microsoft Bill Gates ha expresado esta semana sus preocupaciones sobre la distribución de la vacuna y sobre los errores de la gestión de la pandemia en EEUU. El magnate ha asegurado que “esta pandemia no es una guerra mundial, pero se acerca”, durante la Cumbre STAT 2020, donde los más altos referentes del sistema de salud estadounidense disertan y buscan una solución a situación actual.

Durante el encuentro, Gates indicó que, si bien en sus predicciones subestimó que la sociedad intentaría cerrar muchas cosas para reducir la propagación y no permitir que los números de muertes y contagios sean tan altos, “no fuimos tan inteligentes al diagnosticar los virus respiratorios y comprender qué actividades causaban su propagación”.

“El tiempo estaba de nuestro lado, pero no lo usamos como deberíamos. Si hubiéramos tenido suerte y la pandemia hubiera llegado cinco años más tarde, no estaríamos tan decepcionados de haberlo arruinado todo. Las muertes son de lo que más habla la gente, pero la educación, la salud mental y lo que hemos hecho con los déficits gubernamentales, nos afectarán en el tiempo. No es una guerra mundial, pero sin duda se acerca”, aseguró.

El magnate advirtió en 2015 sobre la necesidad de estar preparados para una pandemia.