Bill Gates, fundador de Microsoft, anticipó hace cinco años cuál podría ser el origen de la próxima gran tragedia de la humanidad. En una charla Ted, en 2015, el empresario alertaba de la posibilidad de que un virus se llevara por delante miles y millones de vidas humanas. Hablaba de un virus desconocido, de una gran virulencia, uno “altamente infeccioso” que pondría al planeta en serios apuros. La realidad del coronavirus parece haberle dado la razón.

La frase que mejor sintetiza todo esto es la siguiente: “Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso más que una guerra. No misiles, sino microbios”.

“Cuando yo era un niño, el desastre al que más le temíamos era a una guerra nuclear, por eso teníamos un barril como este en nuestro sótano lleno de latas de comida y agua”, contó Gates con el barril situado en el centro del escenario.

“Cuando llegara el ataque nuclear, se suponía que teníamos que ir abajo, agacharnos y comer de ese barril, pero hoy el riesgo más grande de una catástrofe global no se parece a esto. El riesgo se ve así”, dijo mostrando una imagen enorme de un virus.

En su intervención, Gates dijo que en 2014, el mundo pudo evitar un terrible brote de ébola, gracias a miles de trabajadores sanitarios "y también, francamente, gracias a muy buena suerte. Pero ahora es el momento”, sugería en 2015.

En ese momento, Gates ya tenía claro que el mundo no estaba preparado para este tipo de riesgos. Los gobiernos más poderosos de la tierra habían invertido miles de millones en asegurar medios militares para avanzar en la disuasión nuclear, pero no habían invertido fondos para enfrentarse a nuevas y mortíferas enfermedades. “Se ha invertido muy poco para detener epidemias. No estamos preparados para la próxima epidemia”, anticipó. Y acertó.

“Necesitamos contingentes de reserva médica, suficiente personal con el conocimiento y el entrenamiento listo para desplazarse con todas las habilidades. Y luego hay que equipar a estos médicos con los militares”, animaba el empresario. La pregunta que muchos se hacen ahora es si las grandes potencias dieron esos pasos desde el estallido de la epidemia del ébola en África,

El coronavirus se ha convertido en la máxima inquietud a nivel mundial. Son más de 100.000 los contagiados en todo el mundo. Aunque la mayoría se encuentran en China, Europa vive con miedo a lo que pueda venir. Sólo en Italia, la cifra de muertos en las últimas 24 horas ha superado a la de China. 168 muertos en el país mediterráneo frente a 36 fallecidos en el país oriental.