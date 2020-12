“Alemania considera el extremismo violento de extrema derecha la mayor amenaza para la población”

Ayer un conductor atropelló intencionadamente a decenas de personas en la ciudad de Tréveris. Mató a cinco personas, entre ellas un bebé y su padre, e hirió a quince más. Aún se desconoce la motivación del alemán de 51 años para cometer semejante atrocidad, pero lo cierto es que no es la primera vez que se produce un atropello múltiple en territorio germano.

Analizamos las brechas y las amenazas a la seguridad en Alemania junto a Mattia Caniglia, director de World Terror Watch en el European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC). El experto advierte que desde el atentado del Estado Islámico en 2016 contra un mercadillo navideño en Berlín, las autoridades germanas están en alerta máxima respecto al terrorismo islamista en el país. Asimismo, Caniglia recuerda que “el extremismo de derecha se ha situado desde el pasado mes de enero en el primer lugar de la agenda de las autoridades alemanas tanto a nivel interno como europeo”. Es más, el experto recuerda que la “amenaza proveniente de este fenómeno se ha incrementado dramáticamente durante la actual pandemia” de coronavirus.

¿Es demasiado pronto para conocer la motivación del conductor que ha matado a al menos a cuatro personas en Tréveris? En febrero, otro alemán atropelló a decenas de personas durante un desfile de carnaval en Volkmarsen y todavía no sabemos realmente su propósito o intención...

Según el fiscal alemán, en este caso debe excluirse el motivo terrorista. Las autoridades han confirmado que el sospechoso detenido estaba ebrio en el momento del ataque y tiene «posibles problemas psiquiátricos». El sospechoso no parece tener condenas previas. Sin embargo, todavía hay falta de claridad sobre los motivos del autor. El sospechoso está siendo interrogado por la Policía. Las autoridades han informado de un comportamiento extraño: el hombre intentó dar al mayor número de personas. Con respecto al incidente en Vollkmarsen, las investigaciones aún están en curso. Sin embargo, la Fiscalía Federal Antiterrorista reveló que las autoridades no conocían al conductor como extremista. Con todo, el atacante era conocido por las Fuerzas de Seguridad por sus antecedentes con delitos menores.

También hemos visto cómo los terroristas islamistas utilizan esta táctica en sus atentados. ¿Es fácil para los «lobos solitarios» perpetrar ataques con el coche como arma?

De nuevo, no creo que debamos utilizar el término «lobo solitario». Suena bien periodísticamente, pero no ayuda a comprender estos fenómenos. De hecho, aunque no forman parte de una célula, o no están directamente conectados a un grupo terrorista, incluso los atacantes solitarios tienen una red de personas a su alrededor que les ofrece apoyo logístico, motivación ideológica o religiosa, puerto seguro o incluso que contribuyen a su radicalización. Aunque aún no se ha establecido el origen de estos hechos, tienen lugar en un contexto tenso en Alemania. Las autoridades germanas están en alerta máxima con respecto a la amenaza islamista en el país, en particular desde que un ataque con un camión con un conductor que pertenecía al Estado Islámico mató a 12 personas en diciembre de 2016 en Berlín. Este ataque yihadista es el más mortífero jamás cometido en suelo alemán. Desde 2009, las autoridades alemanas han frustrado alrededor de 17 de estos intentos de atentado, la mayoría desde el ataque de 2016, según el Ministerio del Interior. Recientemente, un sirio de 20 años fue arrestado bajo sospechas de haber matado a un transeúnte con un cuchillo en plena calle en Dresde y de haber herido a un segundo con motivos terroristas. Fue detenido por las autoridades. La Policía también desmanteló en la primavera de 2020 en Renania del Norte-Westfalia una célula de supuestos terroristas de Tayikistán presuntamente vinculados al EI. Desde 2013, el número de islamistas considerados peligrosos en Alemania se ha quintuplicado y actualmente es de 615, según el Ministerio del Interior, que se refiere a ellos como «delincuentes potenciales». La palabra utilizada en alemán es «Gefährder». Una estimación más amplia sitúa el número de personas con un «potencial islamista» en 28.020. De estos, alrededor de 12.000 se considera que tienen antecedentes «salafistas». En 2020 se abrieron 320 nuevas investigaciones en Alemania relacionadas con un vínculo con la amenaza islamista, una cifra decreciente que, sin embargo, no dice nada sobre su peligro cualitativo. Además del ataque con camión en el mercado navideño de la capital, el Estado Islámico reclamó en 2016 un asesinato con cuchillo en Hamburgo, un ataque con bomba en Ansbach que dejó 15 personas heridas y mató al agresor, así como un ataque con hacha en un tren en Baviera (cinco heridos) cuyo autor fue asesinado a tiros por la Policía. No debemos olvidar que Alemania asimismo enfrenta una amenaza muy seria proveniente del extremismo violento de derecha, con varios tiroteos fatales ocurridos en los últimos dos años en Halle en Yom Kippur, o Hanau, en febrero.

El Gobierno alemán prohibió un grupo de extrema derecha y ayer se registraron las casas de 11 miembros del grupo neonazi “La brigada del Lobo 44” en varias regiones alemanas. Las autoridades confiscaron fondos, así como material y propaganda de extrema derecha. ¿Ha aumentado la extrema derecha en Alemania?

De hecho, esta es la última confirmación de una creciente amenaza proveniente del extremismo violento de derecha en Alemania. Las autoridades han realizado muchos esfuerzos para abordar esta amenaza, no solo en términos de una mayor actividad de los servicios de seguridad, sino también a nivel político. El extremismo de derecha se ha situado desde el pasado mes de enero en el primer lugar de la agenda de las autoridades alemanas tanto a nivel interno como europeo.

Para tener una idea de cuál es la situación, debemos mirar los números. Por el momento, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución estima que 32.800 extremistas de extrema derecha están activos actualmente en Alemania, un aumento del 33% desde 2019. Según los hallazgos de la evaluación, 13.000, casi la mitad, se definen como “orientados a la violencia“ y representan una amenaza. Cabe señalar que, con respecto a esta estimación, este aumento se debe principalmente a la inclusión de dos facciones extremistas del partido AfD (Alternativa para Alemania, un partido político de extrema derecha): una llamada “Ala” y la otra “Alternativa Joven” (la rama juvenil oficial de AfD). Ambos están siendo vigilados por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución como extremistas de derecha. Sin embargo, desde mediados de 2020, también se está vigilando a personas relacionadas con la propia AfD.

Estas cifras, junto con el ataque de Hanau en enero pasado, el ataque terrorista en Halle en octubre de 2019, los episodios recurrentes de disturbios civiles y el aumento constante de incidentes violentos de extremismo de extrema derecha destacados en el Informe anual sobre la protección de la Constitución de 2019, sugieren que el extremismo violento de derecha y, más en general, las ideologías extremistas de derecha, se ha convertido en un desafío relevante para las autoridades alemanas. De hecho, Alemania considera el extremismo violento de extrema derecha como la mayor amenaza para la población.

Asimismo, los últimos ataques en Alemania también señalan una interrelación global entre el comportamiento de los extremistas de extrema derecha. Entre otros elementos compartidos, el modus operandi de estos ataques parece estar vinculado e inspirado por anteriores ataques terroristas de derecha como el de Christchurch, en Nueva Zelanda o el de El Paso, en Estados Unidos. La rápida expansión de las redes sociales parece estar facilitando la radicalización y el reclutamiento dentro del dominio de la extrema derecha. Los espacios en los que las personas radicalizadas pueden comunicarse y compartir contenido permiten el desarrollo de una red mundial de extrema derecha, de neonazis y de supremacía blanca. La expansión es muy veloz. Un desafío que antes se pensaba predominantemente local, pero que adquiere un carácter transnacional, extendiéndose de Canadá a Australia y de Estados Unidos a Europa occidental y a Ucrania, pero al mismo tiempo evoluciona a un ritmo diferente en distintas partes del mundo.

Los expertos coinciden en que la amenaza proveniente de este fenómeno se ha incrementado dramáticamente durante la actual pandemia.