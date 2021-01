Queda poco más de una semana para la investidura de Joe Biden y, sin embargo, los demócratas están presionando para destituir al actual presidente Donald Trump. Si prospera tiene más implicaciones de las que parece a primera vista pues Trump no solo perdería el margen de maniobra que le queda al final de su mandato sino que se le arrebatarían sus privilegios futuros.

Los demócratas presentaron formalmente este lunes la resolución para un juicio político y programaron una votación para el pleno de la Cámara Baja el miércoles, después de la cual Trump quedará acusado de un solo cargo, el de “incitar una insurrección”, por haber alentado a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio el pasado 6 de enero. Eso convertirá a Trump en el primer presidente de la historia de Estados Unidos que afronta dos juicios políticos, después del que superó el año pasado por sus presiones a Ucrania y que terminó en su absolución en el Senado.

Si prospera, estos son los privilegios que Trump podría perder:

Pensión presidencial vitalicia

Si fuera condenado y destituido de su cargo, Donald Trump perdería su pensión presidencial: los ex presidentes de Estados Unidos tienen derecho a una pensión vitalicia, equivalente al salario de un ministro. El de Barack Obama ascendería así a más de 200.000 dólares al año.

Protección de los servicios secretos

Donald Trump también podría perder su protección por parte de los servicios secretos. Según la CNN. este punto no está claro del todo. La ley de “ex presidentes” describe específicamente que los presidentes destituidos por el Senado no cuentan como “ex presidentes” y, por lo tanto, no tienen derecho a beneficios posteriores al final de su mandato. Sin embargo, otra ley firmada en 2013 por Barack Obama contempla la protección de por vida por parte del servicio secreto a los ex presidentes, sin especificar ningún criterio exclusivo.

Campaña política de 2024

La resolución redactada por varios congresistas demócratas pide la destitución de Trump y su “descalificación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o beneficio bajo los Estados Unidos”. Para eso, el Senado debería lograr primero la mayoría de dos tercios necesaria para condenar al mandatario saliente del cargo de “incitar una insurrección”. Solo si el Senado vota a favor de condenar a Trump, podrá programarse otra votación para decidir si se le inhabilita políticamente, algo para lo que apenas se requeriría una mayoría simple, según expertos legales. Los demócratas confían en que la idea de inhabilitar políticamente a Trump les ayude a convencer a algunos republicanos en el Senado que se plantean presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 de votar a favor de condenar al mandatario saliente, para así no tenerle como posible rival en esa carrera.

Ningún presidente ha sido destituido de su cargo en la historia de Estados Unidos, señala CNN. La Constitución de Estados Unidos no especifica si los presidentes pueden ser descalificados.

El fin de los indultos

A medida que se acercaba a su salida de la Casa Blanca, Donald Trump ha concedido indultos a sus amigos y aliados. Concedió amnistía a los empleados de la empresa de seguridad privada Blackwater, condenados por matar civiles en Irak en 2007, a su exjefe de campaña Paul Manafort, condenado a siete años y medio de prisión, a su amigo y exasesor Roger Stone, cuya sentencia de cuarenta meses de prisión ya había sido conmutada en julio de 2020...

Y a medida que se acerca la nominación de Biden, persisten los rumores de nuevos indultos para varias personalidades, incluidas, según la agencia Bloomberg, su hija Ivanka Trump, su yerno Jared Kushner, quien también es asesor, y su abogado personal Rudy Giuliani.

El presidente saliente pensaría incluso en indultarse a sí mismo, evitando así cualquier enjuiciamiento federal en su contra.