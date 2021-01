El Partido Demócrata no quiere dejar escapar la oportunidad de castigar al presidente Donald Trump por incitar a sus simpatizantes a que asaltasen el Capitolio de Estados Unidos. La mayoría de congresistas que se econtraban dentro del simbólico edificio el 6 de enero vivieron escenas de auténtico pánico.

De ahí que, menos de una semana después del ataque, el Partido Demócrata ha presentado la solicitud formal de apertura de juicio político o ‘impeachment’ contra Trump, por “incitación a la insurrección”. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha dado 24 horas al vicepresidente Mike Pence para que invoque la Enmienda 25ª de la Constitución. En caso contrario, seguirán adelante con el proceso de “impeachment”. Donald Zinman, profesor de Políticas en la Grand Valley State University, nos explica los entresijos de estos procedimientos legislativos y las diferencias entre un juicio político y la 25ª Enmienda.

El profesor indica que, en la historia reciente de EE UU ya se ha activado , pero sí que “sería la primera vez que se invoca involuntariamente la Enmienda 25ª, en contra de los deseos del presidente”.

¿Se puede invocar la Enmienda 25ª de la Constitución para destituir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump?

Sí, pero podría ser un proceso largo y laborioso, dejando mucho espacio para el estancamiento, la demora, y el presidente Donald Trump y sus aliados podrían aprovechar ese tiempo. Si hubiera un sentido de urgencia y determinación por parte del vicepresidente Pence, la mayoría del gabinete y al menos dos tercios del Congreso, entonces podría hacerse rápidamente.

¿Sería la primera vez que se invocaría?

No. La Enmienda 25ª se ha invocado en el pasado, pero solo con la cooperación del presidente, como cuando el jefe del Estado va a ser operado y estará bajo los efectos de la anestesia. Esta sería la primera vez que se invoca involuntariamente la Enmienda 25ª, en contra de los deseos del presidente.

¿Por qué la portavoz de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, le pide al vicepresidente Pence que invoque la 25ª Enmienda de la Constitución? ¿El Congreso no puede activarla?

Esta es solo mi opinión, pero Pelosi probablemente le esté dando a Pence la oportunidad de invocar la Enmienda 25ª como una manera de mostrar a los republicanos en el Congreso que el juicio político será absolutamente, el último recurso. Si Pence se niega, tal vez habría una mayor probabilidad de obtener más votos republicanos en la Cámara para el «impeachment». Con menos de nueve días restantes de su mandato, probablemente sea demasiado tarde para que el Congreso inicie la Enmienda 25ª sin el apoyo de Pence.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la Enmienda 25ª y el juicio político? ¿Puede Trump ser reelegido tras estos procedimientos?

La Cámara de Representantes destituye, lo que equivale a presentar cargos formales. El Senado celebra un juicio, donde escuchan las pruebas y los argumentos de ambos lados. El Senado requiere una mayoría de dos tercios para condenar y destituir al presidente y destituirlo de su cargo. Ningún presidente estadounidense ha sido destituido de su cargo mediante un «impeachment». Además, el juicio político no es lo mismo que un proceso penal. Bajo el proceso de juicio político, la Cámara y el Senado tienen la opción de votar para prohibir que el acusado vuelva a ocupar un cargo federal. Eso solo requiere una mayoría de votos. En cuanto a la 25ª Enmienda, el presidente tendría derecho a impugnar cualquier declaración de que no es apto para servir. Dos tercios del Congreso deben estar de acuerdo en que el presidente no es apto. Si la mayoría de dos tercios del Congreso no vota que el presidente no es apto, recuperará sus poderes presidenciales.