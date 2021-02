Tal día como hoy, en el año 1938, Adolf Hitler se autoproclamaba comandante supremo de las fuerzas armadas alemanas. Hitler marcó la historia del siglo XX. Autodidacta y brillante orador, difundió su ideología nazi por toda Alemania. Si bien se ha dicho y escrito mucho sobre él, todavía hay al menos 7 cosas que no sabías sobre el dictador nazi.

No nació en Alemania

Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña aldea cerca de Linz en la provincia de la Alta Austria, no muy lejos de la frontera alemana, en lo que entonces era el Imperio austrohúngaro. Hasta el 25 de febrero de 1932 no consiguió la ciudadanía alemana.

Adicto

Hitler era un gran hipocondríaco, afirma un informe militar secreto de Estados Unidos. Según el documento de 47 páginas, el Führer, ingería tranquilizantes para conciliar el sueño y se atiborraba de estimulantes para mantenerse despierto durante el día. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, según los informes, fue particularmente adicto a la metanfetamina, una de las drogas más adictivas que se administran comúnmente a los soldados alemanes en el frente.

Dieta estricta

Margot Woelk, una mujer obligada durante la guerra a convertirse en una de las “catadoras” de Hitler, relató en varios periódicos los dos años de su vida durante los cuales estuvo al servicio del Führer. Responsable de degustar sus platos para detectar cualquier rastro de veneno, la anciana contó el régimen ultra estricto que se autoimpuso el líder nazi. Hitler era vegetariano, consumía principalmente productos frescos, espárragos, guisantes, ensaladas y arroz. Y se abstenía de fumar y beber alcohol. Al parecer, Hitler quería combatir así sus problemas estomacales y sus gases olorosos...

La leyenda del testículo único

En 1968, un periodista ruso reveló los resultados de la autopsia realizada por los soviéticos al cadáver parcialmente quemado de Hitler tras su suicidio el 30 de abril de 1945. Un comentario le llamó especialmente la atención: los médicos no habrían encontrado rastro de su testículo izquierdo. En 2015, un investigador alemán encontró pruebas que confirmaban que al dictador no le habría descendido un testículo. El profesor Peter Fleischmann de la Universidad de Erlangen-Nuremberg asegura que los documentos señalan que uno de los testículos de Hitler estaba “probablemente poco desarrollado”. Eso es lo que señala el examen médico al que se sometió a Hitler durante su estancia en la prisión de Landsberg en 1923. En vida del dictador circulaban rumores de que había perdido un testículo por una herida de guerra. En cualquier caso, sea por la razón que sea, podría explicar la difícil relación con su sexualidad que al parecer mantenía Hitler.

Dormía en el momento del desembarco de Normandía

El 6 de junio de 1944 los aliados desembarcaron en masa y por sorpresa en las playas francesas de Normandía, con los alemanes esperándolos mucho más al norte, en el departamento de Paso de Calais. Y mientras ocurría esta gigantesca operación militar, Hitler dormía. Ninguno de sus generales se atrevió a despertarle.

Nominado al Nobel de la Paz

Adolf Hitler fue nominado al Nobel de la Paz en 1939 por el legislador sueco E.G.C. Brandt, quien dijo más tarde que era sarcasmo que nadie entendió. El socialdemócrata sugirió al Comité Nobel noruego que otorgara el premio a Hitler, alegando su “ardiente amor por la paz”. Fue un escándalo en Suecia. Brandt justificó que solo quería protestar por el nombramiento del primer ministro británico Neville Chamberlain, artesano de los acuerdos de Múnich de 1938 por los cuales Checoslovaquia fue cedida en parte a los alemanes. La propuesta finalmente fue retirada, pero Hitler quedó registrado en la lista de candidatos al Nobel.

Se casó menos de 40 horas antes de suicidarse

Adolf Hitler y su amante Eva Braun

Hitler se casó con Eva Braun en una breve ceremonia civil en el búnker del dictador el 29 de abril de 1945. Ella tenía 33 años y él 56. 36 después, ambos se suicidaron dentro del búnker, él de un disparo, ella ingiriendo cianuro.