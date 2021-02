Una burla moscovita a la justicia

A juzgar por las medidas de seguridad, se podría pensar que Moscú está sufriendo un ataque terrorista. La policía, con equipo antidisturbios, rodeó el principal tribunal de la capital y bloqueó los accesos. Los moscovitas sospechosos de ser manifestantes fueron detenidos y metidos en furgones policiales. A la hora del almuerzo, 350 personas, entre ellas periodistas, habían sido detenidas, sumándose a los casi 2.000 arrestados durante las protestas de dos días antes. Las cárceles y los centros de detención se llenaron tan rápido que muchos manifestantes fueron retenidos en furgones policiales a temperaturas bajo cero, sin comida ni agua, hasta 40 horas.

El motivo de las detenciones masivas fue Alexéi Navalni, líder de la oposición rusa, que había regresado el mes pasado de Alemania, donde había sido tratado por envenenamiento, ordenado, según él, por el propio presidente Vladimir Putin. El 2 de febrero, el Sr. Navalni fue introducido en una jaula de cristal dentro del tribunal de Moscú y condenado a casi tres años de prisión. Esto convirtió la sentencia original, dictada en 2014, en un caso inventado diseñado para impedir que se presentara a las elecciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo le había exonerado previamente de esa acusación y había obligado a Rusia a pagarle una indemnización.

El último procedimiento fue una burla a la ley. El Sr. Navalni denunció que era “el odio y el miedo de un hombre... Ofendí mortalmente [al Sr. Putin] al sobrevivir. Y luego cometí una ofensa aún más grave: No corrí y me escondí”. Peor aún, el Sr. Navalni había revelado que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (fsb) había untado sus calzoncillos con Novichok, una toxina. Putin no pasará a la historia como un estadista global, sino como “Vladimir el envenenador de calzoncillos”, dijo Navalni. Su discurso, que la televisión estatal no emitió, fue retransmitido por tv Rain, un canal de Internet independiente, y visto por casi 9 millones de personas en YouTube. A los pocos minutos de la sentencia, el equipo de Navalni había convocado a la gente a las calles.

La policía antidisturbios cerró las estaciones de metro y tomó las principales plazas y cruces. Los vídeos que se difundieron instantáneamente en las redes sociales mostraban a pequeños grupos de moscovitas, en su mayoría jóvenes y pacíficos, caminando por el centro al grito de “Navalni” y siendo empujados a las calles laterales donde eran golpeados.

El envenenamiento de Navalni dejó claro que el fsb, y no los tecnócratas civiles que antes eran responsables de la política interna, son ahora los dominantes, dice Alexéi Venediktov, de Echo Moskvy,

una emisora de radio independiente. “Describen a Navalni como “el motor” y “la bandera” del movimiento de protesta”. Encerrarlo desactivará el motor, calculan.

También planean ensuciar el estandarte presentando a Navalni como un agente extranjero colocado por Occidente para derrocar el régimen de Putin. Citan las protestas de los países democráticos, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, y la asistencia de sus embajadores a la sentencia de Navalni, como prueba de su determinación de perjudicar a Rusia. La petición de Navalni de que se impongan sanciones a los amigos de Putin podría acarrear un nuevo cargo de traición que conlleva una pena de hasta 20 años. Los fiscales también están trabajando en un nuevo caso de fraude, alegando que Navalni ha robado donaciones a su propia fundación anticorrupción.

Sin embargo, al desatar la violencia contra los manifestantes pacíficos, el Kremlin está ayudando a Navalni en su principal tarea: socavar la legitimidad de Putin. El presidente está claramente perturbado por el audaz regreso de Navalni y su explosivo vídeo de dos horas, que fue visto por 100 millones de personas, en el que se muestra un vasto palacio secreto que supuestamente pertenece a Putin. El presidente cuenta ahora con la confianza de solo el 29% de la población, según una reciente encuesta del Centro Levada, una caída de 20 puntos porcentuales desde que fue reelegido en 2018. Por ello, se culpa a la corrupción, a una economía estancada y a un cambio en el consumo de los medios de comunicación. El señor Putin domina la televisión estatal. Pero la mayoría de los rusos menores de 40 años obtienen sus noticias y opiniones de Internet, donde el Sr. Navalni es fuerte. Al Kremlin le gustaría que su sentencia mostrara su poder ilimitado. De hecho, aumenta la estatura moral del Sr. Navalni a expensas del Sr. Putin.

© 2021 The Economist Newspaper Limited. Todos los derechos están reservados. Desde The Economist, traducido por Daniel Ackerman Lañado bajo licencia. El artículo original en inglés puede encontrarse en www.economist.com