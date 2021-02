La dura respuesta de Beatriz Luengo al castrismo por llamar “jinetero” a su marido

La canción Patria y Vida, cuyo videoclip salió a la luz hace una semana, ha levantado ampollas en el gobierno cubano, que ha empleado a periódicos y redes sociales para criticar a los seis artistas que están detrás de este tema. Yotuel Romero, el compositor y ex miembro de Orishas, se ha llevado la peor parte. Desde medios afines al Gobierno se le ha llamado “jinetero”, y su mujer, Beatriz Luengo, no ha tardado en responder a las autoridades comunistas.

En un comentario en Instagram asegura: “Esto es una vergüenza y lo cuelgo para que las personas que me siguen vean lo que hace el gobierno de Cuba cuando uno ejerce su libertad de expresión. Y esto no tiene que ver con políticas de un lado o del otro, esto tiene que ver con una violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Esto lo hacen con los que están fuera, tratan de destruir su imagen para que dejen de ser un ejemplo para su pueblo. Con los que están dentro mejor que le pregunten a Maykel Osorbo, el Funky o Luis Manuel Otero Alcántara, artistas luchando por su libertad de pensamiento”.

Su mensaje fue así de rotundo: “Lo que ustedes hacen es difamar con mentiras y comentarios despectivos y racistas. Mi marido en cambio no necesita inventarse nada de sus vidas, simplemente contar lo que humanamente vive su pueblo para que ustedes rabien así. Y miren cómo es la verdad de grande y maravillosa que no solamente han compartido la canción desde el Parlamento Europeo sino que todos los medios a nivel mundial, las listas de música y las lagrimas de los cubanos avalan las palabras de Yotuel, Gente de Zona y Descemer Bueno. Me gustaría saber qué les avala ustedes”.

Por su parte, Yotuel Romero comentó la publicación con este mensaje: “Como dice el Quijote: “Ladran Sancho, señal de que cabalgamos”.