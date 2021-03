Suiza plantea prohibir el burka y el niqab en un referéndum

Fiel a su tradición de ejercitar la democracia directa, Suiza se dispone una vez más a acudir a las urnas para votar un nuevo referéndum. En esta ocasión se trata de un tema delicado como es la prohibición del burka y la cuestión que se planteará este domingo 7 de marzo es “Sí a la prohibición de ocultar la cara”. Cabe recordar que hace dos lustros los suizos ya se pronunciaron en una votación sobre una cuestión relacionada con el islam y en consecuencia rechazaron la prohibición de los minaretes en el país. ¿Qué pasará este domingo?

El texto de la prohibición propuesta para el referéndum de este domingo no menciona explícitamente los velos musulmanes, afirmando solo que “nadie se cubrirá la cara en público, ni en áreas accesibles al público o en áreas donde los servicios son normalmente accesibles para todos”.

Nadie sabe de antemano qué sucederá. En enero, el “sí” a la prohibición ganaba, pero un mes después apenas lograba un 49%, de acuerdo a la encuesta del instituto GSF.bern. Pase lo que pase, la cuestión ha provocado un vivo debate entre la sociedad suiza. En algunas calles de ciudades del país se puede ver carteles con una mujer vestida con un niqab con la consigna “detener el extremismo”.

La iniciativa para prohibir el burka y el niqab salió del Comité Egerkinger, un grupo que incluye a políticos del derechista Partido Popular Suizo (SVP). Este grupo, que logró reunir las 100.000 firmas necesarias para someter el tema a referéndum, sostiene que “la gente libre muestra su rostro” y que “el burka y el niqab no son ropas normales”, sino que simbolizan la opresión de las mujeres.

Los impulsores de esta medida, creen que el burka y el niqab son un símbolo del Islam político, de su voluntad de hacer proselitismo, así como la expresión de una inaceptable sumisión de las mujeres. El Gobierno suizo se opone a esta medida. De hecho, el ejecutivo y el parlamento intentaron frenar este el voto favorable a la prohibición con una medida que obliga a las personas a mostrar la cara a los representantes de las autoridades para ser identificados.

Consultado por Al Jazeera, Andreas Tunger-Zanetti, investigador sobre el Islam en la Universidad de Lucerna y autor del libro The Burka Debate, asegura que no existen estadísticas oficiales sobre mujeres que lleven el rostro cubierto, pero que las cifras son bajas. El año pasado, realizó una encuesta entre figuras clave de la comunidad musulmana de Suiza para saber cuántas usaban burka o niqab y “la encuesta reveló que no hay burkas en Suiza”. En Suiza, las mujeres que usan el niqab en público suelen ser turistas de los países del Golfo

Según las estadísticas oficiales, hay aproximadamente 380.000 musulmanes viviendo en Suiza, alrededor del 5 por ciento de la población, muchos con raíces en la región de los Balcanes.

En Europa, países como Alemania, Francia, Austria, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca aprobaron en el pasado la prohibición de usar burka.