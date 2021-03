La Fiscalía de Bolivia ordena detener a la ex presidenta Áñez por la crisis de 2019

La Fiscalía de Bolivia emitió este viernes una orden de detención contra la ex presidenta interina Jeanine Áñez por delitos de “sedición y terrorismo”, relacionados con la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, con dos de sus ex ministros que ya fueron detenidos.

Agentes de la Policía y la Fiscalía permanecen a las afueras de la residencia de Áñez en la ciudad de Trinidad, en el departamento amazónico de Beni, para proceder a su detención.

La misma Áñez reveló en sus redes sociales la orden de arresto en su contra y contra varios de sus ex colaboradores, además, en la resolución también está el nombre del virtual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“La persecución política ha comenzado”, denunció Áñez junto a un enlace y las capturas de los documentos que dice son del proceso que adelanta la Fiscalía y las ordenes de arresto.

En la resolución de detención que hace pública Áñez con fecha de este viernes 12 de marzo se detalla que dentro del caso seguido por el Ministerio Público tras la denuncia presentada por la ex legisladora del MAS Lidia Patty por la “presunta comisión de los delitos de terrorismo y otros” se ordena el arresto de Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, ex ministro interino de Energías, y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, ex titular transitorio de Justicia.

Los ex ministros interinos ya fueron arrestados en la ciudad de Trinidad y se espera que en las próximas horas sean traslados a La Paz. Rodrigo Guzmán denunció desde el aeropuerto de Trinidad que esta situación es “un abuso, un secuestro”.

También manifestó a medios que estaba en la calle cuando fue detenido por el caso de “terrorismo y sedición”, por el que dice que “nunca fue notificado (...) pero que no importa que lo va a asumir como siempre, van a seguir siendo opositores de este Gobierno, de esta tiranía”.

Este pasado jueves, la Fiscalía también emitió órdenes de aprehensión contra el ex comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia Williams Kaliman y otros ex jefes militares, además de el ex comandante de la Policía Yuri Calderón, según confirmó a Efe el abogado denunciante Jorge Víctor Nina.

“Hay una orden de aprehensión” y la Policía “es la encargada de ejecutar”, aseveró el jurista que representa a la exlegisladora del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, que presentó la denuncia por “golpe de Estado” en noviembre del año pasado por las acusaciones de terrorismo y sedición.

Nina explicó que el ex comandante Kaliman “ha sido parte principal” en la consolidación de esos delitos, ya que el día en que Morales dejó la Presidencia el militar pidió “la renuncia de un Gobierno democráticamente electo”.