La Fiscalía desmonta los argumentos de un forense de la defensa sobre la causa de la muerte de Floyd

George Floyd murió de una alteración repentina del ritmo cardíaco como resultado de su enfermedad cardíaca. Eso es lo que un patólogo forense testificó para la defensa en el juicio del ex oficial Derek Chauvin por asesinato, contradiciendo a los expertos de la fiscalía que dijeron que Floyd sucumbió a la falta de oxígeno por la forma en que fue inmovilizado en el suelo.

El Dr. David Fowler, un ex médico forense jefe de Maryland que ahora trabaja en una firma consultora, dijo el miércoles que el fentanilo y la metanfetamina en el cuerpo de Floyd, y posiblemente la intoxicación por monóxido de carbono del escape de los automóviles, fueron factores que contribuyeron a la muerte del hombre de 46 años de edad en mayo pasado. “Todos esos factores se unieron para causar la muerte del Sr. Floyd”, dijo en el segundo día del caso de la defensa.

Fowler también testificó que clasificaría la forma de muerte como “indeterminada”, en lugar de homicidio, como dictaminó el médico forense jefe del condado. Dijo que la muerte de Floyd tuvo demasiados factores en conflicto, algunos de los cuales podrían considerarse homicidio y otros podrían considerarse accidentales.

El abogado de Chauvin, Eric Nelson, está tratando de demostrar que el veterano de la policía de Minneapolis con 19 años de servicio hizo lo que estaba capacitado para hacer y que Floyd murió debido a su uso de drogas ilegales y problemas de salud subyacentes.

Momento de la detención de George Floyd

Los fiscales dicen que Floyd murió porque la rodilla del oficial blanco presionó el cuello de Floyd durante nueve minutos y medio mientras estaba acostado boca abajo en el suelo, con las manos esposadas en la espalda y la cara pegada al suelo.

Fowler enumeró una multitud de factores: las arterias estrechadas de Floyd, su corazón agrandado, su presión arterial alta, su uso de drogas, el estrés de su inmovilización, el escape del vehículo y un tumor o crecimiento en la parte inferior del abdomen que a veces puede jugar un papel en la presión arterial alta al liberar hormonas de “lucha o huida”. Fowler dijo que todos esos factores podrían haber actuado juntos para hacer que el corazón de Floyd trabajara más, sufriera una arritmia o un ritmo anormal y se detuviera repentinamente.

Un agresivo contrainterrogatorio

El fiscal Jerry Blackwell lanzó un contrainterrogatorio agresivo, atacando los argumentos de Fowler hasta conseguir que reconociera que incluso alguien que muere por falta de oxígeno finalmente muere de una arritmia. También consiguió que Fowler admitiera que no tuvo en cuenta el peso del equipo de Chauvin cuando analizó la presión sobre el cuerpo de Floyd. Blackwell acusó además a Fowler de sacar conclusiones precipitadas y sugerir al jurado que Floyd tenía una pastilla blanca en la boca en el video de su arresto. Fowler negó haber dicho eso. Blackwell también atacó el testimonio de Fowler sobre el monóxido de carbono, que desplaza el oxígeno en el torrente sanguíneo. En su testimonio original, Fowler dijo que el monóxido de carbono podría haber contribuido al agotamiento del oxígeno en Floyd, y señaló que estaba frente al tubo de escape de un coche patrulla. Pero la sangre de Floyd nunca fue analizada para detectar monóxido de carbono.

No ha visto ningún dato o resultado de pruebas que muestre que el Sr. Floyd tuvo una sola lesión por monóxido de carbono. ¿Es eso cierto?”, preguntó Blackwell. “Eso es correcto, porque nunca se envió”, dijo Fowler.

Blackwell también señaló que el coche patrulla era un híbrido de gas y electricidad y que Fowler no tenía datos sobre cuánto monóxido de carbono se liberó realmente. Y sugirió que el testigo asumió que el motor estaba funcionando en ese momento. Fowler dijo que creía que sí. El fiscal también logró que Fowler aceptara que se necesitarían cuatro minutos para causar un daño cerebral irreversible si el cerebro carece de oxígeno, y que la insuficiencia de oxígeno puede hacer que el corazón se detenga. “Y si una persona muere como resultado de la falta de oxígeno, esa persona también morirá en última instancia de una arritmia fatal, ¿verdad?”, preguntó Blackwell. Fowler respondió: “Correcto. Todos los que estamos en esta sala tendremos una arritmia fatal en algún momento“. Fowler estuvo de acuerdo además en que a Floyd se le debería haber dado atención inmediata cuando sufrió un paro cardíaco porque todavía había una posibilidad de salvarlo en ese momento.

Varios expertos médicos llamados por los fiscales han dicho que Floyd murió por falta de oxígeno porque su respiración estaba restringida por la forma en que lo sujetaban. Un experto en cardiología rechazó la idea de que Floyd murió de problemas cardíacos y dijo que todo indicaba que tenía “un corazón excepcionalmente fuerte”.

Pero Fowler dijo que la rodilla de Chauvin sobre Floyd “no estaba cerca de sus vías respiratorias” y que el habla y los gemidos de Floyd mostraban que sus vías respiratorias aún estaban abiertas. También testificó que la rodilla de Chauvin no aplicó con suficiente presión para causar moretones o raspaduras en el cuello o la espalda de Floyd. Y dijo que Floyd no se quejaba de cambios en la visión u otros síntomas propios de la hipoxia, o insuficiencia de oxígeno al cerebro, y que fue coherente hasta poco antes de que de repente dejara de moverse. “La conclusión es que mover aire hacia adentro y hacia afuera, hablar y hacer ruido es una muy buena evidencia de que las vías respiratorias no estaban cerradas”, dijo Fowler.

Chauvin, de 45 años, está acusado de asesinato y homicidio involuntario en la muerte de Floyd después de su arresto bajo sospecha de pagar con un billete falso de 20 dólares en una tienda El video de Floyd jadeando que no podía respirar mientras los transeúntes le gritaban a Chauvin que se apartara de él provocó protestas mundiales, violencia y una revisión del racismo y la vigilancia policial en los EE. UU. La defensa no ha dicho si Chauvin subirá al estrado.