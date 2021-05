Israel y Hamas se acercan a la guerra

Lo que comenzó el mes pasado como una disputa sobre barricadas de metal en Jerusalén, en la lógica surrealista de Tierra Santa, ahora ha llevado a Israel y Gaza al borde de la guerra. Desde el 10 de mayo, militantes palestinos en el territorio han disparado más de 1.600 cohetes contra Israel, que a su vez ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos. Es, con mucho, la escalada más intensa desde 2014. Las bombas israelíes han destruido tres bloques de pisos en Gaza, en operaciones supuestamente dirigidas a las oficinas de Hamas, el grupo islamista que controla el territorio. Hamas y sus aliados han disparado enormes descargas de cohetes contra Tel Aviv y el sur de Israel. Han muerto decenas de personas, en su mayoría palestinos.

Ambas partes han amenazado con más violencia, a pesar de las peticiones de lo contrario de Estados Unidos, la Unión Europea y los países árabes. Israel trasladó tropas a la frontera con Gaza y les dijo a los residentes que permanecieran en refugios antiaéreos. Los enfrentamientos entre árabes y judíos se extendieron por todo Israel, que impuso el estado de emergencia en la ciudad de Lod tras los disturbios de los árabes israelíes y el asesinato de un árabe por un residente judío. El enviado de Naciones Unidas para Oriente Medio, Tor Wennesland, advirtió de que los combates “se están intensificando hacia una guerra a gran escala”.

El problema comenzó, como suele suceder, con enfrentamientos por un pequeño trozo de tierra, intensificados por el poder religioso de Jerusalén. En este caso se trataba de la plaza hundida alrededor de la Puerta de Damasco, una de las antiguas entradas a la antigua ciudad amurallada. En abril, al comienzo del mes sagrado musulmán del Ramadán, el jefe de policía de Israel decidió “por razones de seguridad” cercar la zona, un lugar de reunión para los palestinos. Eso provocó enfrentamientos. La medida se revirtió más tarde, pero las batallas callejeras entre jóvenes palestinos y la Policía israelí culminaron en dos grandes incidentes en los que la Policía ingresó al área alrededor de la mezquita de al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, disparando granadas paralizantes y balas de goma. Cientos de personas resultaron heridas.

El 10 de mayo, miles de nacionalistas judíos se sumaron a la atmósfera febril marchando, como lo hacen todos los años, en el “Día de Jerusalén”, un día festivo que marca la captura de Israel de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza en la guerra de los seis días en 1967. Este año, al menos, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, ordenó un cambio de última hora en la ruta, lejos de la Puerta de Damasco. Eso enfureció a los manifestantes, pero justo cuando se estaban reuniendo en la barricada que les impedía avanzar hacia la puerta, Hamas lanzó sus cohetes, disparando sirenas antiaéreas y obligándolos a dispersarse.

El sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel ha derribado la mayoría de los cohetes; solo un puñado ha logrado llegar a zonas urbanizadas. Las muertes israelíes siguen siendo de un solo dígito. Evitar una mayor escalada depende en parte del éxito del sistema. “Lo que está viendo en el cielo es el algoritmo”, explica un ingeniero involucrado en ajustar el sistema para identificar e interceptar mejor los cohetes más amenazantes. “Hemos estado mejorando constantemente el algoritmo para que pueda hacer frente a un bombardeo como éste”. Israel también está tratando de detener los ataques en su origen. Ha bombardeado unos 200 sitios de lanzamiento, pero aún quedan muchos más. Por otra parte, está tratando de infligir dolor a los grupos militantes matando a sus líderes.

“La principal ventaja estratégica de Cúpula de Hierro es que al reducir significativamente las bajas civiles israelíes, permite que el liderazgo político haga una pausa antes de comprometerse con una guerra total”, dice un general israelí. “No existe un arma perfecta para evitar todas las bajas”, añade. “Para eso necesitas paz”. Pero, por ahora, la paz no parece ser la opción favorita de ninguna de las partes. Los líderes israelíes han rechazado un alto el fuego y han prometido atacar con dureza a Hamas. Sin embargo, el Gobierno sigue preocupado por una invasión de Gaza. Los combates cuerpo a cuerpo favorecerían a los militantes e implicarían muchas más bajas en todos los bandos.

Si Israel puede derrotar a Hamas sin derramar mucha sangre puede afectar en la forma en que los israelíes piensan sobre la política a largo plazo de Netanyahu de gestionar, en lugar de tratar de resolver, el conflicto con los palestinos. No ha buscado seriamente un arreglo, apostando a que los palestinos se han resignado a la ocupación o, si no, que él puede reprimir su ira. En Jerusalén, el 38% de la población es palestina, la mayoría de los cuales tienen derechos de “residencia”, lo que les da acceso a la seguridad social y la atención médica israelíes. Sin embargo, no son tratados como iguales a los israelíes y enfrentan una variedad de presiones para mudarse.

Un caso ante la Corte Suprema de Israel, ahora pospuesto a la luz de la violencia, es indicativo. Se trata del desalojo de algunas familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén Oriental, que es mayoritariamente palestino. La tierra en la que se asientan sus casas era propiedad de judíos antes de que Jordania ocupara la parte oriental de Jerusalén en 1948. Según la ley israelí, los herederos de los propietarios originales pueden reclamar la propiedad porque está en Jerusalén Este. Las familias palestinas no tienen esos derechos sobre sus antiguas casas en Jerusalén Occidental. De hecho, todas las propiedades que alguna vez fueron propiedad de palestinos “ausentes” fueron expropiadas por Israel.

La frustración que esto causa es forraje para Hamas. Esperaba lograr grandes avances en las elecciones legislativas palestinas del 22 de mayo (la primera votación de este tipo en 15 años). Mahmud Abas, el presidente palestino y líder de All Fatah, un partido rival, decidió el mes pasado posponer las elecciones. Aparentemente lo hizo porque Israel no permitió que algunos palestinos votaran en las oficinas de correos de Jerusalén Este. De hecho, su principal preocupación era que pudiera perder. Al aferrarse a las protestas en Jerusalén, Hamas espera mejorar su posición política, sin importar las consecuencias para Gaza. Mientras tanto, Abas ha impedido que los palestinos en Cisjordania organicen protestas en solidaridad con sus parientes en Jerusalén.

Del lado israelí, Netanyahu está cansado y distraído. Ha afrontado cuatro elecciones en dos años; ninguna produjo un resultado concluyente. Sus rivales se han acercado más a un acuerdo que lo sacará del poder. Si estuviera en una posición más fuerte, podría haber hecho más para frenar a la Policía y a sus partidarios de extrema derecha. Pero ahora que ha comenzado la lucha, tiene la oportunidad de presentarse como un líder confiable en tiempos de guerra. Insiste en que Hamas debería “pagar un precio muy alto”.

Las potencias extranjeras han sido de poca ayuda. Cuatro meses después de la toma de posesión del presidente Joe Biden, todavía no hay un embajador estadounidense en Jerusalén. Su Administración parece dividida sobre cómo responder. El Departamento de Estado culpó a ambas partes de avivar las tensiones, pero Estados Unidos luego detuvo una declaración similar del Consejo de Seguridad de la ONU. El anterior enviado de la ONU, Nickolay Mladenov, era experto en amortiguar los espasmos ocasionales de violencia antes de que llegaran a la guerra. Wennesland, su sucesor y veterano diplomático en la región, ha heredado ese desafío.

Netanyahu ha pasado gran parte de su carrera insistiendo en que Israel no necesita hacer las paces con los palestinos. Durante su mandato, los territorios ocupados han estado relativamente tranquilos, al menos en comparación con la violencia de pasadas intifadas palestinas o levantamientos. Sin embargo, los acontecimientos del mes pasado, los disturbios que se han extendido desde Jerusalén a todos los rincones del país, son un recordatorio de que los agravios palestinos no desaparecerán. Si Netanyahu deja el cargo en las próximas semanas, quizás sea un desenlace adecuado para su largo Gobierno.

