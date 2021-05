Cummings, exasesor de Boris Johnson: “Cuando los ciudadanos más nos necesitaron, el Gobierno fracasó”

El controvertido Dominic Cummings, exasesor del primer ministro británico, Boris Johnson, pidió este miércoles perdón por los “errores” cometidos por el Gobierno y por él mismo tras el estallido de la pandemia y consideró que el Ejecutivo “fracasó” en su gestión. ”Cuando los ciudadanos más nos necesitaron, el Gobierno fracasó. Me gustaría decirle a todas las familias de los que fallecieron innecesariamente lo mucho que lo siento por los errores cometidos y por mis propios errores”, apuntó el que fuera “mano derecha” de Johnson.

Cummings, que comparece desde las 8.30 GMT ante dos comisiones parlamentarias que indagan sobre el manejo de la crisis sanitaria tras su estallido en marzo de 2020, dijo que tanto diputados, como ministros, funcionarios y asesores “fallaron desastrosamente a la hora de cumplir con los estándares que los ciudadanos tienen derecho a esperar” de ellos.

El que también fuera director de la campaña por la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) admitió que se “arrepiente” de no haber hecho mayor hincapié en los preparativos para lidiar con la pandemia en enero del pasado año, y agregó que hasta finales de febrero de 2020 no se dio cuenta de que los planes para afrontar la crisis eran “superficiales”. Según él, el Gobierno “no actuó como si la covid-19 fuera el asunto más importante en febrero, por no hablar de enero”. ”Es obvio que los países de Occidente, incluyendo el Reino Unido, fracasaron completamente a la hora de ver el humo y escuchar las alarmas en enero; de eso no hay duda”, dijo.

Tuits explosivos

Desde el pasado fin de semana, Cummings ha filtrado en Twitter datos confidenciales de su época en Downing Street --donde sirvió desde julio de 2019 hasta noviembre de 2020-- con tuits explosivos donde asegura que la primera estrategia que quería adoptar el Gobierno era intervenir de manera limitada y confiar en alcanzar la “inmunidad de grupo”, algo que ha negado el Ejecutivo. El último mensaje muestra una foto tomada de una pizarra empleada por miembros del Gobierno con anotaciones sobre lo que parece un bosquejo para afrontar la crisis, con fecha del 14 de marzo de 2020. De la imagen se deduce que el Ejecutivo tenía un “plan B” “más agresivo” para suprimir el virus, que contemplaba “un confinamiento completo” antes de un “colapso” del sistema sanitario (NHS). EFE