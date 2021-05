Boris Johnson se casa en secreto en la catedral de Westminster en plena tormenta política en Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha casado con su prometida, Carrie Symonds, en una ceremonia planificada y desarrollada en total secreto, informan los periódicos ‘The Mail on Sunday’ y ‘The Sun’. La pareja se ha casado en la Catedral de Westminster con la presencia de contados amigos cercanos y familiares, pero Downing Street no han confirmado la información.

“Me han ordenado estrictamente que no haga comentarios”, ha explicado un portavoz del Gobierno citado por la agencia de noticias The Press Association. Según ‘The Sun’ ni siquiera los altos cargos de Downing Street estaban al tanto de la boda e incluso se habían remitido tarjetas de para que los invitados reservaran la fecha del 30 de julio de 2022.

La ceremonia había sido planeada durante seis meses y un puñado de funcionarios de la iglesia participaron en la preparación. La prensa británica cuenta que los 30 invitados, el número máximo según las restricciones de bloqueo actuales, fueron informados solo en el último minuto.

El enlace llega pocos días después de denuncias de que el primer ministro y Symonds habían enviado tarjetas de reserva de la fecha a familiares y amigos para un evento el 30 de julio de 2022. The Sun revela que, poco después de la 1.30 pm, el personal de la catedral les dijo a los visitantes que evacuaran ya que el edificio estaba cerrado.

Una limusina que transportaba a Symonds, de 33 años, llegó a la plaza frente a la puerta principal oeste. Se cree que el hijo de la pareja, Wilfred, de un año, asistió a las nupcias junto con dos testigos oficiales. La ceremonia religiosa fue oficiada por el padre Daniel Humphreys, que había bautizado a Wilfred el año pasado.

Symonds es un exasesor de prensa del Partido Conservador y dirigió la cobertura televisiva del partido durante las elecciones generales de 2015. El matrimonio con Symonds es el tercero de Johnson. Se casó por primera vez a la edad de 23 años con Allegra Mostyn-Owen en 1987. La boda fue anulada en 1993 después de afirmaciones de que estaba teniendo un romance con la abogada y amiga de la infancia Marina Wheeler, con quien se casó en 1993. La pareja tiene cuatro hijos. Se separaron en 2018 y se divorciaron en 2020.

La primera ministra de Irlanda del Norte, Arlene Foster, y la secretaria de Trabajo y Pensiones, Therese Coffey, estuvieron entre los que tuitearon sus felicitaciones a la pareja. El ex-líder laborista Jon Trickett tuiteó que la boda fue “una buena manera de enterrar las malas noticias de esta semana” sobre el testimonio de Dominic Cummings, la propagación de la variante del coronavirus de India y la disputa sobre la financiación del piso de Downing Street.