Los líderes del G7 ya se hicieron la tradicional foto de familia y se reunieron este viernes en Cornualles, en el suroeste de Inglaterra. Entre ayer y hoy, los diferentes representantes de cada país fueron llegando al Reino Unido, donde Boris Jonhson les recibía. Uno de los que llegaron ayer fue el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, junto a la primera dama estadounidense Jill Biden. La llega del líder norteamericano fue llamativa por la vestimenta de su esposa, quien, en su chaqueta, lucía un mensaje de solo cuatro letras: Love (amor).

El mensaje podía verse en la parte de atrás de la chaqueta de la primera dama de Estados Unidos, durante un breve paseo junto a su esposo, el líder británico y su esposa, Carrie Johnson.

“Es importante que la gente sienta que hay unidad entre todos los países -refiriéndose a los asistentes del G7- y que hay esperanza después de este año de pandemia. Joe y yo estamos deseando reunirnos con todos en el G7″, afirmó tras ser pregunta por el mensaje, el cual, sin duda, va a ser uno de los puntos más llamativos de la cumbre.

Sobre todo, este mensaje contrasta con uno que llevó su antecesora, la anterior primera dama Melania Trump, en un viaje a México el pasado 2018, en el que, también en una chaqueta, portaba: “I really don’t care, do u?” (Realmente no me importa, ¿y a tí? En este caso, la ex primera dama, cuando fue preguntada, dijo: “Va dirigida a la gente y a los medios de izquierdas que me critican”. “Quiero demostrarles que no me importa