El antiguo director financiero de la Organización Trump se entrega a la Fiscalía

El antiguo jefe de finanzas de Donald Trump se entregó el jueves temprano a las autoridades de Nueva York para ser procesado en la primera acusación penal derivada de una investigación de dos años sobre la empresa del expresidente.

El director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, fue fotografiado entrando en un edificio que alberga los tribunales penales y la oficina del fiscal de distrito de Manhattan alrededor de las 6:20 a.m. Weisselberg, de 73 años, iba a ser procesado por la tarde en una acusación del gran jurado que lo acusaba a él y a la compañía homónima de Trump de delitos fiscales relacionados con beneficios complementarios otorgados a los empleados, como el uso de apartamentos, automóviles y matrículas escolares, personas familiarizadas con el asunto. dijo a The Associated Press.

La acusación, presentada el miércoles, permanecerá sellada hasta la comparecencia de Weisselberg en la corte, dijeron las personas. No estaban autorizados a hablar sobre una investigación en curso y lo hicieron bajo condición de anonimato. Los abogados de Weisselberg, Mary Mulligan y Bryan Skarlatos, dijeron en un comunicado que el ejecutivo se declarará inocente y “combatirá estos cargos en los tribunales”.

Teniente de generaciones de Trump, Weisselberg tiene un conocimiento profundo de los tratos comerciales del ex presidente y el caso podría brindar a los fiscales los medios para presionarlo para que coopere con una investigación en curso sobre otros aspectos del negocio de la compañía.

Sin embargo, hasta ahora, no hay indicios de que el hombre considerado por la hija de Trump, Ivanka, como un diputado “ferozmente leal” que ha estado “junto a mi padre y nuestra familia” durante décadas, de repente se vuelva contra ellos. En un comunicado el jueves, la Organización Trump defendió a Weisselberg, diciendo que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., estaba utilizando al empleado de 48 años como “un peón en un intento de tierra quemada para dañar al expresidente”.

“Esto no es justicia; esto es política “, dijo la Organización Trump, argumentando que ni el IRS ni ningún otro fiscal de distrito pensarían jamás en presentar tales cargos por los beneficios de los empleados. No había indicios de que el propio Trump fuera acusado en esta etapa de la investigación, perseguida conjuntamente por Vance y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ambos demócratas.

Trump, un republicano, no respondió a las preguntas de los periodistas sobre el caso mientras visitaba Texas el miércoles. A principios de semana, criticó a los fiscales de Nueva York como “groseros, desagradables y totalmente tendenciosos” y dijo que las acciones de su empresa eran “una práctica estándar en toda la comunidad empresarial de EE. UU. Y de ninguna manera un delito”.

Vance se negó a comentar sobre el caso cuando llegó a la corte el jueves, diciendo sólo “Nos vemos a las 2:15”, una referencia a la hora prevista de acusación de Weisselberg. Vance, quien deja el cargo a fin de año, ha estado llevando a cabo una investigación de amplio alcance sobre una variedad de asuntos que involucran a Trump y la Organización Trump, como los pagos de dinero secreto pagados a las mujeres en nombre de Trump y la veracidad en las valoraciones de propiedades y liquidaciones fiscales, entre otros asuntos.

Vance libró una larga batalla para obtener los registros fiscales de Trump y ha estado citando documentos y entrevistando a ejecutivos de la empresa y otros miembros de Trump. James asignó a dos abogados de su oficina para trabajar con el equipo de Vance en la investigación criminal mientras continuaba su propia investigación civil.

Weisselberg, un hombre intensamente reservado que vivió durante años en una casa modesta en Long Island, fue objeto del escrutinio de los investigadores de Vance, en parte, debido a preguntas sobre el uso de un apartamento de Trump por parte de su hijo a bajo costo o sin costo alguno. Barry Weisselberg, quien administraba una pista de hielo operada por Trump en Central Park, testificó en una declaración de divorcio de 2018 que el apartamento Trump Parc East era un “apartamento corporativo, por lo que no teníamos alquiler”.

La ex esposa de Barry, Jen Weisselberg, ha estado cooperando con ambas investigaciones y entregado a los investigadores montones de registros fiscales y otros documentos. En marzo, le dijo a The New Yorker que algunas compensaciones para los ejecutivos de la Organización Trump venían en forma de apartamentos y otros artículos y que “solo se informa una pequeña parte de su salario”.

La Organización Trump es la entidad comercial a través de la cual el expresidente gestiona sus numerosos asuntos empresariales, incluidas sus inversiones en torres de oficinas, hoteles y campos de golf, sus numerosos acuerdos de marketing y sus actividades televisivas.

Los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric, han estado a cargo de las operaciones diarias de la empresa desde que asumió la presidencia. James Repetti, abogado fiscal y profesor de la Facultad de Derecho de Boston College, dijo que una empresa como la Organización Trump generalmente tendría la responsabilidad de retener impuestos no solo sobre el salario, sino también sobre otras formas de compensación, como el uso de un apartamento o automóvil. AP