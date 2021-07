Una adolescente de 17 años es condenada a prisión en los juicios sumarios de Cuba: “Estoy destrozada”

Una adolescente de 17 años fue condenada a ocho meses de prisión en uno de los juicios sumarios que se llevan a cabo en Cuba por las protestas contra el gobierno. La joven recibió su sentencia el pasado jueves, después de ser juzgada durante unas seis horas por “desorden público” junto a otras once personas.

La madre de Gabriela Zequeira, la joven condenada, asegura que desconoce a dónde llevaron a su hija después del juicio. “Ella me dijo: ‘Mami, ponte fuerte, a mí no me va a pasar nada pero voy a apelar’. Ella está consciente de que no hizo nada”, continuó.

A la madre solo le dejaron verla durante tres minutos después del juicio. Solo pudo “besarla y abrazarla”. Tal y como cuenta la madre, a Gabriela la detuvieron en el municipio de San Miguel del Padrón de La Habana cuando iba a una peluquería, vio una manifestación a la distancia y decidió regresar para no mezclarse, intentando evitar se mezclada entre los manifestantes. Relató que consiguió un abogado, pero algunas de las personas juzgadas carecían de representante legal.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó el viernes que ha documentado el arresto o la desaparición de al menos 757 personas por las protestas, 13 de ellas menores de edad, entre las que se encontraba la joven. “Estoy destrozada, me han quitado un pedazo de mí”, dice la madre.