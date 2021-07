Dina Stars: «Internet es el único arma que tiene el pueblo cubano»

La youtuber cubana Dina Stars fue detenida y liberada en poco tiempo tras la conmoción por su arresto mientras hablaba en directo en el programa de televisión “Todo es mentira”. Sus amigos Liam Sánchez y Rodmelis no han tenido la misma suerte. Fueron detenidos y se desconoce su paradero actual. “La familia está desesperada, ellos siguen detenidos y aún no hay noticias de cuando los sueltan”, explica la joven cubana en una entrevista con LA RAZÓN mediante whatsapp. Dina, como miles de cubanos, perdió el miedo el 11 de julio, cuando miles de personas salieron a las calles en decenas de ciudades de la isla para protestar de forma espontánea ante la falta de medicinas, comida y libertad en Cuba.

¿Cómo están ahora los ánimos de la población y de los jóvenes en particular?

El silencio es atormentador, siento que los cubanos están desesperados, todos luchando porque aparezcan los desaparecidos, suelten a los detenidos. Los jóvenes creo que somos los que más rotos estamos, definitivamente muchos sienten que aquí no tendrán futuro. Con respecto a la represión pues sí creo que apagó las ganas de salir a gritar libertad, nunca imaginamos que algo así sería tan peligroso.

¿Cree que si el gobierno no atiende las demandas sociales la gente volverá a salir a la calle en las próximas semanas?

No lo sé, pero creo que ya nos quitamos la venda de los ojos y poco a poco estamos despertando. Mínimo un cambio radical debe haber.

¿Sin internet en la isla estas protestas del 11 de julio no hubieran tenido lugar?

Creo que internet, y en todas partes lo digo, es el único arma que tiene el pueblo de Cuba. Se ha convertido en la forma de mostrarle al mundo lo que realmente pasa teniendo en cuenta que la prensa nacional no cuenta la realidad de Cuba.

¿Si la situación empeorara en las calles, las Fuerzas Armadas Revolucionarias se pondrían del lado de los manifestantes si se les ordenara disparar contra la gente?

No lo creo, hay pruebas de la violencia y la represión que sufrimos por parte de la policía contra el pueblo. Hubo muertos, heridos, fuertes agresiones. Muchos dispararon. No creo que las Fuerzas Armadas se pondrían de nuestra parte.

Pero las Fuerzas Armadas tienen vecinos, amigos, familiares entre los que protestan....

Supongo que lo que no tienen es humanidad, moral y empatía.

¿En algún momento llegó a sentir miedo cuando le llevaron detenida?

No creo haber temido por mi vida cuando me detuvieron, pero sí sentí mucho miedo por cómo mi mamá se tomaría la noticia.

¿Cree que estas protestas son una especie de temblor sísmico en Cuba a nivel político y social?

Totalmente. Creo que el cubano ya no encuentra otra solución que salir a protestar. Yo diría que estamos en la peor crisis económica del país, mucho peor que antes.

¿Cómo se describe a nivel personal y en el plano político? ¿Cuáles son sus aspiraciones?

Creo que soy una persona impetuosa y perseverante, no permito que me digan qué hacer y mucho menos cómo pensar, tal vez eso me hace un tanto valiente y a la vez terca. Nunca me había puesto a pensar en mi posición política pero al ver a mi pueblo gritando libertad desesperado no pude hacer más que empatizar y ponerme a su lado. Aspiro a poder vivir, poder cumplir mis sueños, no seguir subsistiendo o sobreviviendo que es lo que hace el pueblo cubano desgraciadamente.

¿Está viviendo Cuba otra revolución muy distinta a la de Fidel Castro?

Yo no entiendo muy bien por qué llamar «revolucionarios» a los que están de acuerdo con el sistema. Se supone que las masas son las responsables del cambio, los que hacen el cambio político. Siento que cada persona que salió a luchar por sus derechos es un revolucionario, lo que evidentemente no tenemos los mismos ideales que los comunistas.

¿Cómo es la situación del coronavirus en la isla?

Hay demasiados contagios, los hospitales abarrotados y lo que es peor, no tenemos medicinas. No sé con certeza si mienten las autoridades con respecto a los muertos pero si sé que la situación está en su peor momento.

¿Alguna vez ha pensado en salir de Cuba y vivir en otro país?

Siempre pensé en viajar, conocer el mundo. Pero por primera vez siento la necesidad de cumplir mi sueño en otra tierra. España es de siempre mi país favorito.

¿Le gustaría seguir viviendo como youtuber?

Sí, esa es mi pasión. Mis vídeos en YouTube, mi contenido, es lo que me encanta hacer.