¿Qué ha pasado con la botella de whisky de 4.900 euros que Japón regaló a Mike Pompeo?

El Departamento de Estado de Estados Unidos está investigando el paradero de una botella de whisky de 5.800 dólares regalada al ex secretario de Estado Mike Pompeo por el Gobierno de Japón, según muestra un documento del Gobierno estadounidense hecho público este miércoles.

Un aviso de la Oficina del Jefe de Protocolo del Departamento de Estado, fechado el 22 de julio, en el que se enumeran los regalos a empleados federales estadounidenses de gobiernos extranjeros reportados en 2019, dice que el whisky fue donado a Mike Pompeo por el gobierno de Japón el 24 de junio de 2019.

En el aviso, que se publicará en el Registro Federal el jueves, el regalo fue catalogado como “Disposición desconocida”.

“El Departamento está estudiando el asunto y tiene una investigación en curso”, añadía una nota a pie de página. El aviso se puede encontrar en https://public-inspection.federalregister.gov/2021-16751.pdf

La investigación fue reportada por primera vez por el “New York Times”, que señaló que a los funcionarios estadounidenses se les permite conservar los regalos cuyo valor se valora en menos de 390 dólares, y si quieren conservar los regalos valorados por encima de eso, tienen que comprarlos.

El abogado de Pompeo, William Burck, comentó: “El Sr. Pompeo no recuerda haber recibido la botella de whisky y no tiene conocimiento de lo que ocurrió con ella. Tampoco tiene conocimiento de que se haya investigado su paradero. No tiene idea de cuál fue el destino de esta botella de whisky”.

El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de más detalles.

El “New York Times” citó a dos personas anónimas informadas sobre el asunto diciendo que el Gobierno de Estados Unidos nunca recibió el pago por la botella y que el Departamento de Estado había pedido a su inspector general que determinara qué pasó con ella.

El informe del Times dijo que no estaba claro si Pompeo alguna vez recibió el regalo, ya que estaba viajando en Arabia Saudí el 24 de junio de 2019, cuando funcionarios japoneses lo entregaron al Departamento de Estado.

En abril, Pompeo, que sirvió en la Administración del ex presidente Donald Trump, fue acusado en un informe de vigilancia del gobierno de violar las reglas federales de ética que rigen el uso de los recursos financiados por los contribuyentes cuando él, y su esposa, pidieron a los empleados del Departamento de Estado que realizaran tareas personales más de 100 veces.

Pompeo negó ese informe, diciendo que estaba motivado políticamente y lleno de errores.

Pompeo ocupó su cargo hasta el 20 de enero, cuando el republicano Trump dejó su puesto tras ser derrotado por el demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre.

Pompeo es visto como uno de los pocos republicanos con ambiciones presidenciales para 2024, aunque no lo ha confirmado.