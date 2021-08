La última foto de la princesa Latifa: en Islandia con su primo

La princesa Latifa, hija del gobernante de Dubai, volvió a aparecer después de un tiempo. Una imagen publicada en Instagram la mostraba junto a su primo y una mujer, que fue quien subió las fotos a la red social.

La campaña Free Latifa emitió un comunicado el lunes, confirmando que la princesa había conocido a su primo, Marcus Essabri, en Islandia. Por lo que respecta, parece que la mujer está actuando por su propia voluntad, por ello la organización ha decidido disolver la iniciativa, debido a que su razón de ser parece dejar de tener sentido: “El propósito principal de la campaña era ver a Latifa libre llevando la vida que elige para sí misma. Claramente, hemos recorrido un largo camino para lograr ese objetivo”, decían.

La familia real de Dubai, por su parte, no ha comentado sobre la última fotografía. En febrero, BBC transmitió videos grabados en secreto por la princesa Latifa y entregados a amigos en el extranjero, en los que se describía su captura y encarcelamiento después de su regreso a Dubai. No obstante, la hija del emir fue fotografiada en junio en el aeropuerto de Barajas de Madrid, aunque no podían de manifiesta la seguridad completa de Latifa.

Latifa es una de los 25 hijos del jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum, e intentó escapar de Dubái en febrero de 2018.