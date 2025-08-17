Dos iglesias vandalizadas en Francia mientras los feligreses estaban dentro: el autor es un hombre que sufría síndrome de abstinencia

En la mañana del sábado, un hombre consumidor de crack perpetró actos vandálicos en dos iglesias de Seine-Saint-Denis, Francia. Los hechos, ocurridos entre Pantin y La Courneuve, han dejado a la comunidad en un estado de profunda consternación.

Las autoridades revelaron que el primer ataque se desarrolló en la iglesia de Santa Marta, situada en la rue Condorcet, cerca del metro Quatre Chemins de Pantin. El agresor, sumido en una crisis de abstinencia por consumo de drogas, destrozó múltiples objetos sagrados y destruyó el mobiliario del lugar en cuestión de minutos, provocando un estado de shock entre los feligreses.

Poco tiempo después, el mismo individuo se trasladó a la iglesia Saint-Yves, en La Courneuve, donde durante la celebración de una misa, y continuó con los destrozos. Con total impunidad, logró destruir diversos candelabros y otros elementos dentro de la nave antes de ser finalmente interceptado por la brigada anticriminal.

Intervención policial

Las fuerzas del orden informaron que el agresor portaba un cuchillo suizo al momento de su detención. Según fuentes policiales, se trataba de un consumidor de crack cuyo comportamiento estaba visiblemente alterado por su adicción. La intervención de las autoridades provocó la evacuación pacífica de los fieles presentes durante el servicio religioso.

Las autoridades investigan el caso mientras el sospechoso sigue detenido. La comunidad, muy preocupada, se pregunta cómo una adicción puede llevar a tanta violencia en sitios pensados para la paz y la reflexión.