Fusiles o gafas de visión nocturna: estas son las nuevas armas de los talibanes “robadas” a Estados Unidos

Hace aproximadamente un mes, el Ministerio de Defensa de Afganistán publicó en las redes sociales fotografías de siete helicópteros nuevos que llegaban a Kabul, entregados por Estados Unidos.

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austint, dijo a los periodistas unos días después en el Pentágono: “Seguirán recibiendo este tipo de apoyo”. Sin embargo, en cuestión de semanas, los talibanes se habían apoderado de la mayor parte del país, así como de las armas y el equipo que habían dejado atrás las fuerzas afganas que huían.

Los vídeos mostraban a los insurgentes que avanzaban inspeccionando largas filas de vehículos y abriendo cajas con nuevas armas de fuego, equipos de comunicación e incluso drones militares. “Todo lo que no ha sido destruido es nieve de los talibanes”, dijo a Reuters un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato.

Funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos dicen que existe la preocupación de que esas armas puedan ser utilizadas para matar a civiles, ser tomadas por otros grupos militantes como el Estado Islámico para atacar los intereses de Estados Unidos en la región, o incluso potencialmente ser entregadas a adversarios, incluyendo China y Rusia.

La administración del presidente Joe Biden está tan preocupada por las armas que está considerando una serie de opciones a seguir. Los funcionarios dijeron que no se ha descartado el lanzamiento de ataques aéreos contra los equipos de gran tamaño, como los helicópteros, pero se teme que eso antagonice con los talibanes en un momento en que el principal objetivo de Estados Unidos es la evacuación de personas

Otro funcionario dijo que, aunque todavía no hay cifras definitivas, la evaluación actual de los servicios de inteligencia es que se cree que los talibanes controlan más de 2.000 vehículos blindados, incluidos los Humvees estadounidenses, y hasta 40 aviones, entre ellos UH-60 Black Hawks, helicópteros de ataque y drones militares ScanEagle.

“Ya hemos visto a combatientes talibanes armados con armas de fabricación estadounidense que arrebataron a las fuerzas afganas. Esto supone una amenaza significativa para Estados Unidos y nuestros aliados”, dijo a Reuters el representante Michael McCaul, el principal republicano de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en un correo electrónico.

“Lo más parecido a trofeos”

La rapidez con la que los talibanes arrasaron Afganistán recuerda a los militantes del Estado Islámico que tomaron las armas de las fuerzas iraquíes suministradas por Estados Unidos, que ofrecieron poca resistencia en 2014. Entre 2002 y 2017, Estados Unidos proporcionó a los militares afganos unos 28.000 millones de dólares en armamento, incluyendo pistolas, cohetes, gafas de visión nocturna e incluso pequeños drones para la recopilación de información.

Pero aviones como los helicópteros Blackhawk han sido el signo más visible de la ayuda militar estadounidense, y se suponía que eran la mayor ventaja del ejército afgano sobre los talibanes. Entre 2003 y 2016, Estados Unidos proporcionó a las fuerzas afganas 208 aviones, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO).

En la última semana, muchas de esas aeronaves fueron muy útiles para que los pilotos afganos escaparan de los talibanes. Uno de los funcionarios estadounidenses dijo que entre 40 y 50 aviones habían sido llevados a Uzbekistán por pilotos afganos en busca de refugio. Incluso antes de tomar el poder en Kabul durante el fin de semana, los talibanes habían iniciado una campaña de asesinato de pilotos

Algunos aviones estaban en Estados Unidos para su mantenimiento y se quedarán. Los que están en ruta hacia las fuerzas afganas serán utilizados por el ejército estadounidense para ayudar en la evacuación de Kabul. Funcionarios actuales y anteriores afirman que, aunque les preocupa que los talibanes tengan acceso a los helicópteros, las aeronaves requieren un mantenimiento frecuente y muchas son complicadas de pilotar sin una amplia formación. “Irónicamente, el hecho de que nuestro equipo se averíe con frecuencia es un salvavidas aquí”, dijo un tercer oficial.

El general retirado del ejército estadounidense Joseph Votel, que supervisó las operaciones militares de Estados Unidos en Afganistán como jefe del Comando Central de Estados Unidos de 2016 a 2019, dijo que la mayoría de los equipos de alta gama capturados por los talibanes, incluidos los aviones, estaban equipados con tecnología sensible de Estados Unidos. “En algunos casos, algunos de estos serán más como trofeos”, dijo Votel.

Luchar por la noche

Hay una preocupación más inmediata por algunas de las armas y equipos más fáciles de usar, como las gafas de visión nocturna. Desde 2003, Estados Unidos ha proporcionado a las fuerzas afganas al menos 600.000 armas de infantería, incluidos fusiles de asalto M16, 162.000 equipos de comunicación y 16.000 gafas de visión nocturna.

“La capacidad de operar por la noche es un verdadero cambio de juego”, dijo a Reuters un asesor del Congreso.

Votel y otros dijeron que las armas pequeñas incautadas por los insurgentes, como ametralladoras y morteros, así como piezas de artillería, incluidos obuses, podrían dar a los talibanes una ventaja contra cualquier resistencia que pudiera surgir en bastiones históricos antitalibanes como el valle de Panjshir, al noreste de Kabul.

Funcionarios estadounidenses dijeron que se esperaba que la mayoría de las armas fueran utilizadas por los propios talibanes, pero que era demasiado pronto para saber qué planeaban hacer, incluyendo la posibilidad de compartir el equipo con estados rivales como China.

Andrew Small, experto en política exterior china del GermanMarshall Fund of the United States, dijo que era probable que los talibanes concedieran a Pekín el acceso a cualquier arma estadounidense que ahora pudieran controlar. Uno de los funcionarios estadounidenses dijo que no era probable que China ganara mucho, porque probablemente Pekín ya tiene acceso a las armas y al equipo.

La situación, según los expertos, demuestra que Estados Unidos necesita una mejor manera de controlar el equipo que entrega a sus aliados. Podría haber hecho mucho más para asegurarse de que los suministros a las fuerzas afganas fueran supervisados de cerca e inventariados, dijo Justine Fleischnero, de Conflict Armament Research, con sede en el Reino Unido.

“Pero ya ha pasado el tiempo para que estos esfuerzos tengan algún impacto en Afganistán”, dijo Fleischner.