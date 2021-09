Los líderes que asisten a la Asamblea General de la ONU y por qué Maduro no pisará Nueva York

Como manda la tradición, el primer discurso de la 76ª sesión de la Asamblea General de la ONU lo da siempre el presidente de Brasil, donde se espera la asistencia de 83 jefes de Estado. En este caso le corresponde a Jair Bolsonaro, que ha protagonizado la anécdota de la jornada al verse obligado a comer una porción de pizza en una calle de Nueva York al no poder entrar en ningún restaurante por no estar vacunado. Bolsonaro será uno de los pesos pesados de la convocatoria de esta convocatoria, cuyo poder de atracción se mide no solo por los temas de fondo que se trata en la sede de la ONU sino también por la notoriedad y el peso específico de sus participantes en la escena internacional.

La principal baza de esta asamblea general será la participación por primera vez como presidente de Joe Biden, que defenderá la retirada de las tropas de Afganistán. También asistirá el primer ministro británico, Boris Johnson, quien además se reunirá con Biden en su primer encuentro bilateral en la Casa Blanca.

La sede de la ONU en Nueva York FOTO: Seth Wenig AP

El turco Recep Tayyip Erdogan, cuya relación con Estados Unidos ha empeorado en los últimos años, ha confirmado su asistencia a este foro multilateral. Uno de los jefes de Gobierno que se estrenaría en la asamblea general es el iraní Ebrahim Raisi, que ganó las elecciones generales este año, pero parece que finalmente quien representará al país será el ministro de Relaciones Exteriores, Hosein Amirabdolahian. También será la primera vez del jefe de Gobierno israelí Naftalí Bennett, quien sucede en el cargo a Benjamin Netanyahu.

Entre los líderes de la UE que sí asistirá este año a Nueva York están el alemán Frank-Walter Steinmeier y el primer ministro Pedro Sánchez. Iván Duqué, el presidente colombiano, sí que estará en la asamblea, al igual que el chileno Sebastián Piñera, el salvadoreño Nayib Bukele, el peruano Pedro Castillo y el surcoreano Moon Jae-in.

Ausencias: la recompensa por Maduro

Destacan por sus ausencias mandatarios como el presidente chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin, lo que pone de relieve que la llegada de Putin al poder y su estreno en la ONU no despiertan interés de los dos grandes rivales de EEUU. Pekín ha anunciado que Xi pronunciará un importante discurso mediante enlace de vídeo. Tampoco estará en Nueva York el francés Emmanuel Macron, envuelto en una disputa comercial y diplomática con el gobierno de Australia tras cancelar éste último un contrato multimillonario para la compra de doce submarinos a la empresa pública gala Naval Group. Otro actor importante en el panorama latinoamericano que no está en la sede neoyorquina de la ONU es Andrés Manuel López Obrador, quien apenas ha salido de México como presidente, limitando al máximo su política exterior.

Nicolás Maduro ha confirmado su presencia en la asamblea general de la ONU. En otras ocasiones anunció su participación en este foro pero a última hora canceló su presencia. En este caso lo más probable es que suceda lo mismo. EEUU presentó en marzo de 2020 cargos criminales por narcotráfico contra el presidente de Venezuela y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. Si pisa suelo estadounidense sería detenido por las autoridades, así que podría optar por dar un discurso grabado en vídeo desde Caracas.

La sede de la ONU tiene un estatus de extraterritorialidad, como cualquier embajada, lo que significa que dentro de su espacio los diplomáticos no pueden ser detenidos por las autoridades de EEUU, sin embargo esto no significa la inmunidad ante crímenes cometidos dentro. Maduro ha sido señalado por sus detractores como promotor de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señala directamente al líder chavista como artífice de la política de violaciones de derechos humanos.