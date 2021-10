La historia de superación de Tani Adewuni: de huir del yihadismo en Nigeria a ser maestro nacional de ajedrez con 11 años

Con tan solo 11 años, Tani Adewumi ha logrado convertirse en un Maestro Nacional de Ajedrez oficial en Estados Unidos con un rating de 2.223, un logro bastante impresionante por la corta edad de este niño, ya que a diferencia de otros ajedrecistas prodigios se inició en la modalidad con tan solo siete años.

Durante el último campeonato del club de ajedrez Fairfield County, celebrado en Connecticut este mes de mayo, Adewumi ganó sus cuatro partidas y elevó su ELO (puntuación en el ránking mundial), una suma que le otorgó el título de maestro nacional estadounidense.

Nicholas Kristof, ganador de dos premios Pulitzer, dedicó a Tani una serie de artículos en ‘The New York Times’ en 2019 que multiplicaron la popularidad del joven ajedrecista. Los lectores del diario donaron 250.000 dólares a la familia Adewumi a través de una campaña de GoFundMe (plataforma de crowfunding), gracias a lo cual pudieron marcharse del centro de acogida a su propio hogar.

Y es que Adewumi juega al ajedrez desde hace solo cuatro años. Empezó jugando en el albergue donde vivía con su familia, que hubo de abandonar Nigeria perseguida por el grupo fundamentalista islámico Boko Haram.

En junio de 2017 su familia emigró a Estados Unidos, donde solicitó asilo político. Las gestiones del pastor Philip Falayi, de Nueva York, les permitió residir en un albergue. Su padre encontró trabajo lavando platos y como conductor de Uber en un coche de alquiler, su madre trabajó en un servicio de limpieza, mientras Tani se matriculó en la enseñanza primaria.

A día de hoy, después de salir de la escuela, Adewumi le dedica diez horas al juego de las 64 casillas. En 2019, con solo 8 años, conquistó el campeonato K-3 del estado de Nueva York, cuando apenas llevaba un año jugando al ajedrez.

Hikaru, su ídolo

El ídolo de Adewumi es Hikaru Nakamura, Gran Maestro estadounidense y líder mundial en ajedrez relámpago (blitz), de partidas a 5 minutos. “Hikaru es mi jugador preferido, de entre los que me he enfrentado. Es un jugador muy fuerte, pertenece a la élite. Jugar contra él fue una gran experiencia para mí, aunque me ganó”, explicó el joven maestro nigeriano a la BBC.

No obstante, Tani asegura que nunca pierde: “Siempre me digo que nunca pierdo, que solo aprendo, porque cuando pierdes es que has cometido un error que te lleva a la derrota, y aprendes de ese error. Perder es también una forma de ganar”.

Por otro lado, el niño prodigio ha escrito un libro autobiográfico, ‘Mi nombre es Tani...y creo en los milagros’, que se encuentra en proceso de adaptación cinematográfica.

Ahora Adewumi tiene la posibilidad de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia. Todavía dispone de casi dos años para lograrlo, ya que el ruso Sergey Karjakin, el más precoz de la historia en alcanzar la máxima categoría del ajedrez, lo hizo con 12 años y 7 meses.