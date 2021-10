Polonia, un problema para la UE porque no se marchará

Antes de que sucediera, el Brexit se imaginó de muchas formas. Duro, blando, noruego, suizo o turco. Brevemente, se discutió una opción albanesa. A menudo era simplemente “limpio”. Un “Brexit limpio” liberaría a Reino Unido del mercado único de la UE, la unión aduanera y sus tribunales, dijeron los defensores. Así como hay muchas formas de salir de la UE, hay muchas formas de permanecer. Existe la versión limpia, en la que los países aceptan silenciosamente las restricciones de la UE. Luego está la versión desordenada, donde los gobiernos estropean el club. Piense en ello como “restos sucios”.

Para ver el sucio permanecer en acción, mire Polonia. Su Tribunal Constitucional impugnó el orden legal del club en una sentencia del 7 de octubre. En un caso presentado por el primer ministro polaco, el tribunal, que está repleto de aliados del Gobierno, dictaminó que partes fundamentales de la ley de la UE no prevalecen sobre la Constitución de Polonia. La sentencia, que era exactamente lo que quería el Gobierno, ha perforado seis décadas de jurisprudencia europea. En resumen, el Tribunal de Justicia de la UE ya no es supremo, en lo que respecta a Polonia.

Los polacos protestaron en masa, alegando que el Gobierno estaba intentando sacar al país del bloque en contra de su voluntad. Pero cualquiera que espere un “Polexit” al estilo británico se sentirá decepcionado. El apoyo a la UE dentro del país se encuentra entre los más altos de la Unión. Presentarse a las elecciones en Polonia con una plataforma de salida de la UE sería similar a un manifiesto que promete ahogar a los cachorros. El problema no es que Polonia esté intentando salir de la UE; el problema es que pretende quedarse.

Los restos sucios son más perniciosos que el “Polexit”. El riesgo es que el orden legal de la UE en Polonia se desvanezca lentamente, argumenta Daniel Sarmiento, de la Universidad Complutense de Madrid. Un efecto dominó se hace cargo. Si los tribunales de la UE no pueden confiar en sus pares polacos, entonces el sistema legal europeo comenzará a deteriorarse. Una orden de arresto aquí no se cumple allí; una licencia bancaria otorgada en un país no puede ser respetada en otro. Con el tiempo, un área sobre la que las personas, los bienes, el capital y los servicios pueden fluir libremente se convierte en una en la que solo pueden moverse con problemas.

El mal comportamiento puede extenderse. Los euroescépticos en su mayoría han renunciado a salir de la UE. Como ha demostrado Reino Unido, es bastante estresante. Eric Zemmour, el radical nacionalista que está considerando una carrera en las elecciones presidenciales francesas, se ha comprometido a restaurar la primacía de la ley francesa sobre la ley de la UE. Incluso figuras más apacibles, como Michel Barnier, el negociador europeo del Brexit, juegan con la misma idea. Si un Gobierno puede evitar acatar fallos impopulares del máximo tribunal de la UE sin temor a ser sancionado, se convierte en una opción tentadora para todos.

Como idea, el “resto sucio” tiene un barniz de respetabilidad. Sus defensores polacos argumentan que todos los demás lo hacen, pero solo Polonia es atacada. A los jueces polacos les gusta citar a sus homólogos alemanes, que han acusado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE) de sobrepasar la marca en los últimos años. En tales fallos, el medio cuenta tanto como el mensaje. Nadie duda de la independencia del Tribunal Constitucional de Alemania. Nadie cree en la independencia de Polonia.

Los mensajes también son diferentes. El tribunal alemán acusó al TJCE de excederse en su mandato al aprobar un programa de compra de bonos por parte del Banco Central Europeo. El tribunal polaco dijo que la Constitución del país prevalecía sobre partes fundamentales de la legislación de la UE, como “una unión cada vez más estrecha”, un fallo mucho más amplio. La cancha alemana jugaba con fósforos; su homólogo polaco roció el sistema legal comunitario con gasolina y deliberadamente provocó un incendio.

Sobre el papel, la solución a tal desacuerdo es simple: salir de la UE. Reino Unido facilitó las cosas al club cuando se marchó. En lugar de quedarse bloqueando cosas y en general causar un escándalo, siguió los procedimientos establecidos en el artículo 50 de los tratados que estaba tan ansioso por abandonar. Hacer esto sin un plan claro fue “como poner una pistola en la boca y apretar el gatillo”, según Dominic Cummings, el hombre que dirigió la campaña Vote Leave. Sin embargo, para sorpresa de los diplomáticos europeos, esto es exactamente lo que hizo el Gobierno británico.

En cambio, Polonia está siguiendo una estrategia que se desarrolló en “Watchmen”, un cómic. En él, Rorschach, un justiciero, es enviado a la cárcel, donde saluda a un compañero de recluso en la cantina volcando el contenido de una freidora sobre su cabeza. “Ninguno de ustedes parece entender”, le dice a su ahora crujiente enemigo. “No estoy encerrado aquí contigo. Estás encerrado aquí conmigo “. En la UE, los destinos están vinculados. Si una persona comienza a lanzar una freidora, todos deben agacharse. David Cameron, el primer ministro británico en ese momento, pidió concesiones a la UE antes del referéndum británico sobre su salida, incluida la exclusión voluntaria de una “unión cada vez más estrecha”. Polonia arrojó su freidora sin previo aviso.

Tales trucos sucios son difíciles de manejar dentro del club. Un Estado-nación puede hacer cumplir su voluntad internamente, enviando a la Policía o incluso, in extremis, al ejército para sofocar la insurrección. La UE no tiene tales herramientas. La Comisión Europea podría negarse a aprobar la parte de Polonia de su fondo de recuperación covid-19, privando al país de 57.000 millones de euros, por ejemplo. El peligro es que esto lleve a Polonia a detener el funcionamiento de la UE en señal de protesta.

Divorcio amistoso o matrimonio venenoso

El mal comportamiento fuera del club es un problema menor. Después de hacer las cosas según el libro como miembro, Reino Unido ha descubierto una veta rebelde, tratando de renegar de los términos de su acuerdo con la UE. Esto causa pocos problemas a la Unión. Más que un problema existencial, el Brexit es un problema tedioso que implica el movimiento de salchichas a través del mar de Irlanda. Reino Unido ha sido cauterizado. Por el contrario, el Estado de derecho en Polonia es una herida abierta. Es una amenaza a largo plazo que debe resolverse para que la UE prospere. Así como una crisis financiera en un país puede extenderse a otro, también puede hacerlo una crisis constitucional. Hacer frente a una salida es relativamente fácil para la UE. Manejar restos sucios es mucho más difícil.