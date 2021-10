Evacuados 16 tripulantes de un buque portacontenedores en llamas frente a las costas de Canadá

Un total de 16 tripulantes fueron evacuados de un buque de carga en llamas que expulsaba gases tóxicos frente a la provincia de Columbia Británica, en el oeste de Canadá, después de que se incendiaran contenedores que transportaban más de 52.000 kilos de productos químicos para minería, según recoge ‘New York Post’.

Incendio en contenedores a bordo del MV Zim Kingston el sábado por la mañana en costas de Canadá

Se cree que se extendió a al menos 10 contenedores, dos de los cuales contenían amilxantato de potasio, un químico utilizado en las operaciones mineraspic.twitter.com/KsXYZYFYeK https://t.co/XOF0Fvi9hA — BautiGonzalez (@gonbauti) October 25, 2021

Otros cinco miembros de la tripulación, entre ellos el capitán, continúan aún a bordo del buque porque solicitaron quedarse. La Guardia Costera canadiense señaló que recibió un aviso el sábado en la mañana del incendio en diez contenedores a bordo del MV Zim Kingston, que se encuentra anclado a unos 8 kilómetros frente a Victoria, capital de la provincia, y que dos de los contenedores en llamas contienen xantato amilico de potasio, un material peligroso.

FOTO: CANADIAN COAST GUARD via REUTERS

Asimismo, la Guardia Costera destacó que el barco, como tal, no está incendiándose, pero indicó que se estableció una zona de emergencia de 1,8 kilómetros (una milla náutica) alrededor de la embarcación. En este momento no presenta un riesgo para los habitantes que viven en la costa, añadió. “No se registraron heridos. El fuego parece haber sido contenido”, indicó Danaos Shipping Co., la empresa que opera el buque, en un comunicado enviado por correo electrónico.

FOTO: KEVIN LIGHT REUTERS

Los contenedores, algunos de los cuales transportan materiales peligrosos, representan un riesgo significativo para los marineros y podría ser complicado recuperarlos, ya que están previstas tormentas para el domingo. Mientras tanto, el propietario del Zim Kingston ha contratado a Resolve Marine Group, una empresa estadounidense, para llevar a cabo la misión de rescate, entre las que se encuentran sofocar el incendio y recuperar los máximos contenedores posibles.