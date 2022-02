Carolyn Hartz desvela su secreto para lucir así de bien a los 74 años

Carolyn Hartz es una influencer y empresaria de Australia de 74 años que ha confesado que hace casi 30 años emprendió una batalla contra el azúcar tras ser diagnosticada con prediabetes, también conocida. Ella ha querido mostrar su cuerpo al mundo para animar al mundo a dejar este alimento.

Carolyn Hartz tomó la decisión de no consumir ni un gramo de azúcar más del presente en los propios alimentos -no procesados- de manera natural, reemplazándolo por xilitol en los últimos 30 años. Y el resultado no podía ser más favorable.

“Muchas mujeres mayores de 50 piensan que no es posible mantener una forma y peso razonables cuando se supera esa edad. Sabemos que nuestro metabolismo se ralentiza a medida que envejecemos, y eso significa que tenemos que tomar el control y tomar decisiones más saludables y trabajar un poco más”, aseguraba en 2017 a la edición australiana de Daily Mail.

Evidentemente, también han influido varios factores, pero lo cierto es que este cambio ha sido el más notable. También tiene sus destractores, que le acusan de haberse sometido a procesos de cirugía estética, aunque ella siempre lo ha desmentido.

Tras trabajar como azafata de vuelo, modelo y coach, decidió crear su propia empresa (SweeLife) en 2002, y escribió un libro, “Sugar Free Baking”.