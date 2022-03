“Ucrania aún no ha muerto”, el visionario himno nacional escrito en el siglo XIX que parece escrito hoy

Como tantas otras cosas en Ucrania, tras el derrumbe de la URSS las autoridades de Kiev volvieron a mirar a su propia historia para reconstruir su presente y su futuro. Una de las cosas que cambió fue el himno nacional. Lo que hicieron las autoridades nacionales tras la independencia del bloque soviético fue rescatar la música y la letra y adoptarlo como himno nacional. La canción fue muy popular en el tiempo de la independencia de Ucrania entre 1917 y 1920, pero fue prohibida por la Unión Soviética a partir de 1922, cuando Ucrania se integró en la URSS.

El compositor Mikaylo Verbitski hizo la música en 1863 y el poeta Pavló Chubinski (1839-1884) se encargó de la letra, titulada “Ucrania aún no ha muerto”. La letra habla sobre la lucha de los ucranianos por la independencia y contra los enemigos del imperio ruso durante la segunda mitad del siglo XIX. “Nuestros enemigos morirán como el rocío en el sol”, dice uno de los versos. Sin embargo, sus palabras suenan hoy más actuales que nunca por su ardor guerrero y su emotivo defensa de la nacionalidad ucraniana frente al mismo enemigo de entonces, Rusia. “Nuestro empeño y nuestro sincero esfuerzo será recompensado”, relata otro de los versos.

Las palabras del himno reivindican la fuerza del pueblo y la identidad de Ucrania como pueblo. Una idea que contrasta con el mensaje lanzado por el presidente Vladimir Putin en su discurso del 24 de febrero para justificar la invasión del país vecino. El mandatario ruso dijo entonces que la idea misma de Ucrania es una ficción

En 1992, el parlamento ucraniano aprobó la adopción de esta composición como himno nacional, pero solo la música. No fue hasta 2003 cuando se le incluyó una letra con unos pequeños cambios redactados por el parlamento de Kiev sobre la redacción de Chubinski firmada en el siglo XIX. el cambio se hizo sobre la primera estrofa para incluir: “La libertad de Ucrania aún no ha perecido, ni su gloria”, en lugar de “Ucrania aún no ha muerto, ni su gloria o libertad”,

Esta es la letra del himno de Ucrania:

La libertad de Ucrania aún no ha perecido, ni su gloria

Aún a nosotros, hermanos ucranianos, nos sonreirá el destino.

Nuestros enemigos se morirán, como el rocío bajo el sol,

Gobernaremos nosotros, hermanos, en nuestra propia y libre tierra.

El alma y cuerpo sacrificaremos por nuestra libertad

Y mostraremos que nosotros, hermanos, somos de la nación cosaca.

Resistiremos la lucha por la libertad, desde el Syan al Don

No dejaremos que otros manden en nuestra madre patria.

El Mar Negro sonreirá y el abuelo Dniéper se regocijará

Ya que en nuestra Ucrania la fortuna florecerá de nuevo.

Nuestro empeño y nuestro sincero esfuerzo será recompensado

Y la canción de la libertad resonará en toda Ucrania

Haciendo eco en los Cárpatos, y retumbando a través de las estepas

La gloria y la fama de Ucrania serán conocidas por todas las naciones

