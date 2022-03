Reconocimiento y rechazo al embajador que denunció la “dictadura” en Nicaragua

A nivel mundial se ha criticado mucho la represión política que se vive en Nicaragua, impulsada por su presidente, Daniel Ortega; sin embargo, cada día, son más quienes se rebelan en contra del Gobierno y denuncian públicamente las acciones de líder sandinista.

Arturo McFields Yescas, está en boca de todos, tras denunciar este miércoles la dictadura de Daniel Ortega en una sesión en vivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual era hasta ese momento el embajador representante de Nicaragua.

“Saludamos la valentía que ha tenido el embajador Arturo McFields. Es esperanzador que funcionarios del Gobierno de Nicaragua empiecen a hablar y a ventilar en estos espacios tan importantes, como la OEA, lo que está pasando dentro de la configuración de la dictadura Ortega Murillo”, dijo a Efe Marlon Caldera, miembro del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.

Del mismo modo, la poetisa y escritora nicaragüense Gioconda Belli, quien se encuentra en el exilio, comentó en un tuit que es “bueno saber que quedan personas con calidad y ética en Nicaragua para denunciar desde dentro lo que sucede en ese gobierno”.

“Arturo McFields ha dado hoy ejemplo de coraje y patriotismo. Sus palabras, al renunciar a ser embajador nicaragüense ante la OEA, son claras y valientes”, sostuvo la autora.

El embajador nicaragüense también ha recibido el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Managua y del propio Almagro.

¿Quién es Arturo McFields Yescas?

Arturo McFields Yescas fue nombrado embajador de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA el pasado 27 de octubre, en sustitución de Luis Alvarado, según el acuerdo presidencial 183-2021 publicado en la Gaceta Oficial 189.

El 5 de noviembre, durante la ceremonia de presentación de credenciales ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, McFields manifestó sentirse muy honrado de representar “a la Patria de Sandino, Benjamín Zeledón y de nuestro Poeta Universal Rubén Darío”, destacó el periódico oficialista 19 Digital en ese momento.

McFields es periodista de profesión, graduado en la Universidad Centroamericana de Managua (UCA), llegó a servicio diplomático nicaragüense en 2011, cuando se le nombró como agregado de prensa de la embajada de Nicaragua en Estados Unidos. Luego fue designado como ministro consejero en la OEA y finalmente como representante permanente con rango de embajador.

“Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018″, dijo ayer McFields Yescas dejando boquiabiertos a todos los conectados a la sesión.

“Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir callando y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, aunque tenga miedo”, añadió.

“Vendepatria”

Poco después de su denuncia contra la dictadura, la cancillería del régimen nicaragüense emitió un comunicado desconociendo a McFields como embajador de Nicaragua ante la OEA.

“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumple con informar a nuestro pueblo y a quien concierna, que el señor Arturo McFields no nos representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez. Nuestro representante ante la OEA, es el Embajador Francisco Campbell Hooker, debidamente acreditado”, reza el comunicado.

Igualmente, los simpatizantes del régimen reaccionaron molestos en redes sociales a las declaraciones de McFields, declarándolo “traidor”, “vendepatria” y “contrarrevolucionario”.

El futuro de McFields

McFields contó en una entrevista virtual con el portal 100 % Noticias, que el embajador de un país, que no identificó, le ofreció asilo político, el cual, dijo, aún no ha valorado.

También matizó que puede regresar a Nicaragua, “pero no puedo salir”, porque el funcionario que llega al país “le quitan el pasaporte y en el caso mío me tienen reservado una celda especial en El Chipote”, una prisión de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.

Asimismo, rechazó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos “le está dando miles de dólares”, como comentan los partidarios de Ortega.

“No existe, sino se que voy a comer mañana. No tengo el cuadro rayado”, sostuvo.

Aseguró que un funcionario del Gobierno le advirtió que se preparara “porque van a desplegar una campaña de matar al mensajero, que como no pueden matar mis ideas, van a tratar de matarme moralmente, de desacreditarme, que soy “contra”, un mercenario”, lo cual minimizó, porque “la gente que me quiere, me conoce”.