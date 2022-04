Un amigo de Brueckner sobre el caso Madeleine McCann: “Estoy 100 por 100 seguro de que fue él”

Mientras la fiscalía alemana sigue trabajando en la busca de pruebas y las autoridades británicas comienzan a echar el cierre a la investigación, siguen surgiendo testimonios de personas cercanas al principal sospechoso, el alemán de 45 años Christian Brueckner, que le señalan directamente. El último ha sido el alemán Christian Post, que conoció a Brueckner en un bar de El Algarve a principios de los años 2000 y con el que mantuvo una relación personal durante seis años. Post, que ha sido localizado por el diario Mirror en Camboya, afirma que “Estoy 100 por 100 seguro de que fue él”. Según afirma, su antiguo amigo no entró en el apartamento de los McCann con la intención de llevarse a la niña, sino que se la encontró por casualidad y fue en ese momento en el que decidió raptarla.

Sin embargo, Post no siempre ha estado convencido de la culpabilidad de Brueckner. De hecho, durante sus años de amistad nunca llegó a sospechar de ello. Este testigo, de 54 años, recuerda que su amigo se jactaba de robar pisos de vacaciones durante sus visitas nocturnas por los resort de la zona. De hecho, narra cómo en una de las visitas que le hizo a su casa de campo llamada “la vieja escuela”. Brueckner, que había llegado en 1999 a Portugal después de cumplir condena en Alemania por abusar de un menor, tenía un centenar de pasaportes sobre la chimenea, apilados en tres montones, que había obtenido en sus robos, como si le gustara llevarse un trofeo de cada apartamento que asaltaba.

Madeleine McCann desapareció de un apartamento turístico de Praia da Luz en mayo de 2007

Por ello, Post al principio no sospechó de él cuando Madeleine McCann desapareció porque lo que él conocía de Brueckner era sólo lo referente a los robos y no tenía conocimiento de sus perturbados gustos por los niños pequeños y por la pornografía infantil.

Pero desde que descubrió que Brueckner había sido condenado por delitos sexuales contra menores, comenzó a ver las cosas de otra manera. Hasta el punto de afirmar que es “muy obvio” que la secuestró. “Ahora que conozco su pasado pedófilo, su pasado de violador. Estoy 100% seguro de que fue él. Creo que la encontró por casualidad y la tomó en el calor del momento”, añadió. Y es que tiene claro que “una vez que eres un pedófilo, hay un interruptor en tu cerebro que no se puede apagar. Si hubiera visto a una niña dormida, sola en su apartamento, definitivamente se la habría llevado. Pensar en lo que pudo hacer en el pasado me enferma, me dan ganas de vomitar sólo de pensar que durante ese tiempo salíamos juntos a tomar algo. Si lo condenan por llevarse a Madeleine, espero que lo encierren y le quiten la llave”.

Christian Brueckner es el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine pero no hay pruebas concretas que lo incriminen FOTO: La Razón La Razón

Después de conocerse en un bar, la relación fue fortaleciéndose con el paso del tiempo y llegaron a visitarse en sus casa mutuamente. Cuando Post fue a la casa de campo de Brueckner, al llegar su amigo ”estaba sentado en la sala de estar y tenía montones de pasaportes en la chimenea. Honestamente, debía haber entre 60 y 100, cuidadosamente apilados en tres montones. Me dijo que los consiguió en sus escapadas nocturnas en Praia da Luz, trepando a los balcones y entrando en los apartamentos a través de las ventanas. Eso muestra cuántos robos debía haber cometido.

En ese momento, el principal sospechoso de la desaparición y posterior asesinato de Madeleine McCann le dijo que “entraba en las habitaciones y que cogía lo que quería. En ese momento pensé que hablaba de dinero, joyas pasaportes... pero ahora que veo las cosas de otra manera, ¿quién sabe?”.

Además, añadió que estas escapadas eran siempre nocturnas porque era demasiado arriesgado hacerlo a la luz del día y podía ser descubierto. Pero no sólo de robos vivía Brueckner, también traficaba con marihuana para ganar dinero, pero en ningún momento dejó entrever que le gustaran los niños o los delitos sexuales. Algo que no ocurrió con Post pero de lo que sí habló con otros testigos que han sido interrogados por las autoridades alemanas.

“¿Que si me arrepiento de no haberle dicho a la policía lo que vi de los pasaportes? Supongo que sí, pero ahora estoy dispuesto a ir al juzgado, enfrentarme a él y ayudar a condenarlo”, tal y como ya hizo en 2019 en el juicio contra Brueckner por violar a una anciana norteamericana en Praia da luz en 2005 en el que fue condenado por la justicia alemana a siete años de prisión.

Los padres de Madeleine siguen albergando la esperanza de que su hija, que hoy tendría 18 años, sigue con vida FOTO: ANDREW WINNING Reuters

La relación de Post y Brueckner se rompió definitivamente en 2006 cuando el pedófilo condenado fue encarcelado en Portimao por robar Gasolina y le pidió a su amigo que fuera a su casa a eliminar pruebas que pudieran incriminarlo. Cuando Post fue a la casa, encontró algunas películas pornográficas y las tiró a la basura. Unos años después, en 2012, se volvieron a encontrar en Solingen, cerca de Düsseldorf, donde Post trabajaba.

Poco después, en 2015, se mudó a Camboya. En 2018 le llamó su hermano para decirle los detectives alemanes querían hablar con él porque lo consideraban sospechoso del secuestro de Madeleine. Post aceptó hablar con los investigadores y les explicó que nunca antes había hablado públicamente sobre Brueckner por temor a que lo vincularan con el caso. E insistió en que no tenía nada que ver con ninguno de los crímenes del sospechoso.

Hans Christian Wolters es el principal responsable de la investigación de la fiscalía alemana del caso Madeleine FOTO: Martin Meissner AP

NO fue hasta 2020 cuando la fiscalía señalara directamente a Brueckner como principal sospechoso y afirmaran que tenían pruebas de que la secuestró y mató. Mientras que el pedófilo condenado niega una y otra vez su vinculación con los hechos. Lo cierto es que han pasado casi 2 años desde el anuncio de Hans Christian Wolters y ele sospechoso no ha sido interrogado, ni se han presentado pruebas ante el juez para iniciar el juicio.

Por su parte, las autoridades británicas anunciaron la semana pasada que la “Operación Grange”, abierta en 2011 por Scotland Yard y que ha costado ya más de 13 millones de libras esterlinas, no recibirá más financiación y se cerrará este año.