Al Qaeda pìde a sus “lobos solitarios” que ataquen en Occidente durante el Ramadán

Al Qaeda, a través de una de sus publicaciones, pide a sus actores, “lobos”, solitarios que cometan atentados durante el mes del Ramadán que acaba de empezar. La incitación al crimen coincide con una nueva aparición en vídeo del cabecilla de la banda, Ayman Al Zawahiri, en el que hace diversas reflexiones de tipo doctrinal y que, sirve, ante todo, como “fe de vida”, ante los constantes rumores sobre su muerte. Para ello, se refiere a acontecimientos recientes.

La citada publicación insta a los ·mouyahidínes-lobo solitario a que se vean a sí mismos no como un solo combatiente sino como “ejército completo”, por lo que deben emprender la yihad y sacrificarse, “redimir sus pecados y ganarse la admiración de toda la comunidad”.

En concreto, se refieren a una mujer en Irak que supuestamente fue violada nueve veces por mushrikeen (politeístas) occidentales que posteriormente fueron perseguidos de regreso a sus países, e insta a los muyahidines que vivan en Occidente para vengar a “nuestras hermanas”.

La revista ha sido publicada por Hurras Al-Tawheed (HAT), un nuevo grupo yihadista pro-Al-Qaeda, y se titula “Mujahedeen in the West”, informa Memri. .Afirma que muchos yihadistas que luchan en países musulmanes desearían estar luchando en Occidente. “En cuanto a mí aquí en Yemen, cada vez que me muevo con explosivos alrededor de la cintura, desearía estar en Estados Unidos”, dice uno de los articulistas. Los ataques contra Estados Unidos y Occidente son el denominador común de los textos incluidos en el panfleto, en respuesta a la supuesta opresión de los musulmanes.

Al referirse a la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, la revista sostiene que los americanos “no solo fueron masacrados”, sino que “cuando llegaron a salvo a casa, se suicidaron”. El artículo sostiene que a los estadounidenses les encanta su Segunda Enmienda, sin embargo, “tienen trastorno de estrés postraumático una vez que se dispara un arma y usan la misma arma para volarse los sesos”.