Ucrania revela que Putin sobrevivió a un intento de asesinato hace dos meses

El jefe de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kyrylo Budanov, ha dicho que al comienzo de la guerra de Ucrania hubo un “intento fallido” de magnicidio contra Vladimir Putin. Budanov le dijo al diario ucraniano Pravda que el intento de asesinado se produjo durante un viaje oficial del líder ruso al Cáucaso “no hace mucho tiempo”. “Esta es información no es pública, pero realmente tuvo lugar. Fue hace unos 2 meses”, añadió el jefe del espionaje ucraniano.

Budanov, uno de los funcionarios más optimistas del país invadido, que es también general de división, dijo días atrás que ya se ha puesto en marcha un golpe de Estado para derrocar a Putin y que Rusia perdería la guerra a finales de este año. Con la información que maneja, añadió que a finales de verano habrá un punto de inflexión que supondrá la destitución de Putin como presidente. “Será en la segunda quincena de agosto”, explicó el general a Sky News.

En dicha entrevista, aseguró que “Putin está en un callejón sin salida. No puede detener la guerra y no puede ganarla. No puede ganar por razones objetivas. Y para detener esto, debe reconocer que Rusia no es una potencia tan fuerte y tan grande”, dijo Budanov.

“Al mismo tiempo, me sorprende la estupidez rusa. De todas las opciones que tenía Putin antes de la guerra, eligió la opción más brutal y peor. Los expertos rusos le han advertido repetidamente que esta opción es la última y debe evaluarse con mucho cuidado. Ahora vemos el resultado”, añadió.

En otra entrevista con The Wall Street Journal, Budanov comentó que Ucrania necesita “con urgencia” sistemas de misiles de mediano y largo alcance, artillería de gran calibre y aviones de ataque para acelerar la contraofensiva. “Estamos haciendo la guerra en nuestro territorio. Si alguien piensa que deberíamos tener restricciones en el uso de ciertas armas, le recuerdo que Rusia está usando absolutamente todo el armamento que tiene, desde misiles de crucero lanzados desde submarinos, hasta armas estratégicas. Aquí se usa todo el espectro de armas rusas, excepto las nucleares“, dijo Budanov.