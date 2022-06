Así es la moción de censura de los “tories” para decidir el futuro de Boris Johnson

La creciente impopularidad del primer ministro Boris Johnson, especialmente tras el escándalo de las fiestas en Downing Street que violaron las normas anticovid (el llamado “Partygate”), ha llevado a que se convoque una moción de censura dentro de su propio partido. El descontento se hizo tangible el pasado viernes, cuando la multitud reunida en torno a la catedral de San Pablo por la celebración del Jubileo de Isabel II abucheó a Johnson a su entrada al templo. Pese a que los medios británicos auguran que la rebelión no conseguirá descabalgar a Johnson, su posición podría quedar muy fragilizada si un gran número de diputados votan en su contra. Estas son las claves de la votación que definirá el futuro política de Johnson.

Noticias relacionadas Reino Unido. Boris Johnson se enfrenta a una moción de censura en su propio partido para apartarle del poder

¿Qué es el Comité 1922?

El Comité 1922 es el órgano del partido conservador que puede activar el mecanismo para presentar una moción de censura contra su líder si al menos el 15% de los parlamentarios tories presenta una carta de pérdida de confianza. Este comité tiene un peso muy importante en el partido conservador. Agrupa a los parlamentarios que no tienen cargos de responsabilidad en el Gobierno y pasa a la dirección sus peticiones. Son independientes y gozan de mayor libertad para votar en consonancia con los votantes. Su presidente es Graham Brady, quien anunció este mañana que tiene ya 54 votos necesarios para impulsar la votación, que se realizará este lunes entre las 17.00 y las 19.00 GMT.

¿Cómo funciona la votación?

Los diputados votan de forma secreta y en persona (existe el voto delegado previamente autorizado) en el parlamento depositando su sufragio en una urna. Boris Johnson gana la moción si obtiene el 50% más un voto de los parlamentarios tories, lo que supone tener 180 votos.

El resultado de la consulta lo anunciará Brady tras un recuento de los votos inmediatamente después de que cerrar la urna. Lo más probable -informa The Guardian- es que al igual que sucedió en 2018 con la primera ministra Theresa May- Brady reúna a diputados y periodistas en la misma sala del comité y revele si Johnson tiene o no la confianza de su partido.

¿Qué pasa si Boris Johns gana?

El primer ministro se mantendrá al frente del partido y del gobierno si logra sumar 180 votos. Si no consigue este número, el Partido Conservador tendrá que elegir a un nuevo líder también a un nuevo primer ministro. Si Johnson pierde no se irá a casa de forma inmediata. En Reino Unido se requiere en todo momento que haya un primer ministro en el cargo, lo que significa que el mandatario se quedaría en el puesto hasta que se elija un sucesor. Cuando Theresa May fue defenestrada por su propio partido hubo que esperar dos meses hasta que el propio Johnson la reemplazara. Si Johnson optar por dar el portazo sin esperar a su sucesor tendría que ser Dominic Raab, actual viceprimer ministro, quien podría tomar el testigo de forma temporal.

Si vence, Johnson estará teóricamente a salvo durante 12 meses. Sin embargo, las reglas se pueden cambiar fácilmente. Theresa May superó el voto de confianza, pero poco después se vio obligada a dimitir ante la presión en su partido para cambiar las normas y celebrar una nueva votación. May obtuvo el apoyo de poco menos de dos tercios de sus parlamentarios. En el caso de Johnson, una victoria con menos apoyo le pondría en serios aprietos para seguir en el cargo en un futuro cercano.

¿Quién votará en contra de su jefe?

Jeremy Hunt, ex ministro de Sanidad y Exteriores, ha dicho que él será uno de los que voten en contra de Boris Johnson. “La decisión de hoy es cambiar o perder. Yo votaré por el cambio”, escribió Hunt en su cuenta de Twitter. Este diputado, que ya compitió con Johnson por el liderazgo en las primarias conservadoras en 2019, está considerado como uno de los mayores candidatos a suceder al primer ministro, una vez que el ministro de Economía, Rishi Sunak, ha sufrido una fuerte caída de popularidad recientemente. “Los diputados conservadores sabemos que no estamos dando a los británicos el liderazgo que merecen. No estamos ofreciendo la integridad, la competencia y la visión necesaria para sacar el enorme potencial de nuestro país”, añadió Hunt.

Otro destacado “tory” en reclamar la salida de Johnson es John Penrose, máximo responsable anticorrupción del Gobierno, quien anunció hoy mismo su dimisión en una carta dirigida al primer ministro. Penrose considera que Johnson violó el código de conducta parlamentaria con el escándalo de las fiestas que violó las normas anticovid durante la pandemia, el llamado “Partygate”.

¿Quiénes le apoyarán?

La votación es anónima, por lo que ministros y altos cargos del Ejecutivo pueden oponerse a su líder sin que sus nombres salgan a la luz. En torno a 160 de los parlamentarios “tories” ocupan algún cargo gubernamental que pondrían en riesgo ante un cambio de líder, algo que los expertos consideran una posible ventaja para Johnson. Son ellos los que podrían apoyar más abiertamente a su jefe.