Los retos para un rey en Transición

El final del reinado de Isabel II será probablemente un punto de inflexión político, aunque las autoridades británicas ya tienen en mente el protocolo de la sucesión. Con su reinado excepcionalmente largo, su muerte marca el fin de una era, que abarca dos siglos. Ha conocido a trece presidentes americanos. Es el símbolo de la nación, conocido por casi todos los británicos. Nació cuando el Imperio Británico estaba en su apogeo y ha muerto, a los 96 años, cuando Reino Unido, tras el Brexit, es solo una potencia mediana. Ha sido parte de la historia mundial durante 70 años.

Desde el momento en que Isabel II ha dado su último aliento, el príncipe Carlos se ha convertido en rey. Es inmediato. Los muertos se apoderan de los vivos, según las leyes de la Corona. La reina ha muerto, ¡viva el rey! Nunca hay una pausa en la Monarquía. A partir de hoy, en los campos de fútbol de toda Inglaterra, por tanto, se escuchará sin demora «Dios salve al rey», en lugar de «la reina».

Tanto para los británicos como para los habitantes de la Commonwealth, muchos símbolos de la vida cotidiana cambiarán tras la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra. Es, seguramente, la mujer más famosa del mundo y es sin duda la monarca más influyente de nuestro tiempo.

La muerte de la reina Isabel II es, por tanto, un acontecimiento mundial. Tendrá consecuencias en la mente de muchas personas, pero también en la vida cotidiana. El rey o la reina de Inglaterra no tienen ningún poder político real, sin embargo, el rey o la reina de Inglaterra influyen en muchos rituales y símbolos.

Cuando el príncipe Carlos sustituya a su madre en el trono de Inglaterra, a menos que decida abdicar, lo que es muy poco probable, muchas cosas cambiarán. Como memoria colectiva y símbolo mediático, Isabel II tendrá que desaparecer de muchos objetos británicos. En primer lugar, habrá consecuencias económicas y sociales. La economía británica tendrá que detenerse o ralentizarse considerablemente durante más de diez días tras el anuncio de la muerte de Isabel II. Los bancos y el mercado de valores podrían paralizarse. Entre 1.500 y 7.000 millones de euros: eso es lo que este parón podría costar a la economía británica, según algunas estimaciones.

El rostro de la reina Isabel II también está presente en billetes, monedas y sellos de muchos países. En Reino Unido, por supuesto, pero también en algunos países de la Commonwealth, como Canadá y Nueva Zelanda, antiguas colonias que aún juran algún tipo de lealtad a la corona británica.

Ya se han encargado retratos de Carlos para adornar billetes y monedas. Naturalmente, los dos monarcas competirán por el tiempo en las carteras de sus súbditos, pero al final sólo quedará el rostro de Carlos... antes de ser sustituido por Guillermo. Lo mismo ocurre con los pasaportes que hacen referencia a la reina.

Más allá del récord de su reinado, la reina Isabel II deja un legado a su hijo Carlos cuyo prestigio e influencia internacional son comparables al ocaso de la grandeza del Reino Unido. De hecho, las duras e inciertas consecuencias del Brexit y las sucesivas dimisiones de primeros ministros, así como las últimas aflicciones de la familia real –curiosamente acompañadas por el recuerdo de los 25 años de la muerte de Lady Diana– no auguran nada bueno para su sucesor. Los retos que se avecinan no serán fáciles para el nuevo monarca.

La muerte de Isabel II marca probablemente también la muerte de una cierta idea de la Monarquía. Una Monarquía muy glamourosa, con mucha pompa y circunstancia, un modo de vida aristocrático asociado a la Inglaterra blanca y protestante, que no se corresponde en absoluto con la sociedad británica actual, multicultural, multiétnica y multirreligiosa.

Apoyo a la Monarquía

La muerte de Isabel II no significa la muerte de la monarquía británica. El 58% de los británicos apoya la monarquía, mientras que el 25% está a favor de una república después de Isabel II. Pero el margen es mucho menor entre los jóvenes (40% frente al 37% de la república), las minorías étnicas (37% - 33%) y en Escocia (45% - 36%). Por lo tanto, la Monarquía británica sigue siendo una institución fuerte.

El público republicano es muy reducido, mientras que la solidez de la Monarquía se remonta al reinado de Jorge VI, quien, por su actitud durante la Segunda Guerra Mundial, supo forjar un vínculo entre la Corona y el pueblo. En cambio, Carlos, el poco querido «preparado para ser rey», tiene menos simpatía entre los británicos que su madre o su hijo Guillermo.

Hay muchas razones para ello. Se ve lastrado por el escándalo de Lady Diana. Y, además, su figura divide a los británicos; por otro lado, sus campañas a favor de la diversidad y la ecología no cuentan con un apoyo unánime entre la sociedad británica. En este sentido, es más respetado que verdaderamente amado.

En cuanto a la forma de gobernar del nuevo rey, seguirá la tradición de su madre, con pocas innovaciones, ya que es todo lo que le permite la Constitución no escrita de Reino Unido. Así que no habrá grandes alteraciones en el protocolo. Tampoco intervendrá en la política, como ya ha hecho en su calidad de príncipe heredero. El apoyo al Dalai Lama, su rechazo a la guerra de Irak, su posicionamiento a favor de la ecología, y, más recientemente, el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia.

Sus incursiones políticas son a veces criticadas. Pero en una entrevista para la BBC en 2018, aseguró que, una vez en el trono británico, se ceñirá a un estricto deber de neutralidad.

Con Carlos III, la modernización de la Monarquía podría llevar a un cambio de postura sobre la religión. Ya ha dicho que no será un defensor de la fe, sino de todas las creencias. Esto supone una ruptura con su madre, que siempre fue muy partidaria de mantener el vínculo entre la Corona y la Iglesia.

Repercusión internacional

A nivel internacional, la verdadera cuestión es el futuro de la Monarquía británica en los otros quince países de la Commonwealth, donde la reina sigue siendo la jefa de Estado. Hay que recordar que fue testigo de la independencia de las antiguas colonias británicas, que se aceleró en los años 60 y 70. Fue a partir de esa década cuando el imperio británico se transformó en la «Commonwealth of Nations», que unió a las antiguas colonias en un grupo de estados asociados «libres e iguales». Hasta ahora, la reina seguía gobernando simbólicamente sobre dieciséis Estados de la Commonwealth.

Sin embargo, en noviembre de 2021, Barbados se liberó de la Corona británica y se convirtió en una República. En Jamaica, el debate también lleva diez años. ¿Podrían seguirle otros países? La cuestión se planteará sin duda para Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, por ejemplo, la primera ministra es republicana y ya ha expresado que la cuestión de la transición a una república no se plantearía en vida de la reina. La implicación es que cuando ella muera, lo hará. En Australia hay un campo republicano bastante fuerte.

La reciente visita de Carlos de Inglaterra a Canadá, todavía gobernada oficialmente por la Corona británica, no atrajo a multitudes y se desarrolló con relativa indiferencia popular. Aunque la reina Isabel II era universalmente respetada en este país, el debate constitucional sobre la Monarquía estaba cobrando fuerza en la antigua colonia.

Según un sondeo realizado en abril de 2022, el 71 por ciento de los quebequenses encuestados quería deshacerse de la Monarquía británica en su país; un sentimiento de rechazo que ahora es mayoritario (51%) en todo Canadá.

En el orden de sucesión establecido por el Palacio de Buckingham, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, es el segundo. Es posible que Guillermo reine durante mucho tiempo, mientras que Carlos se contentará con un reinado de Transición. Muchos británicos preferirían que Carlos, que será el heredero del trono a la muerte de su madre, diera paso a su hijo mayor, el príncipe Guillermo, que es el segundo en la línea de sucesión. Aunque la reina era legitimista, probablemente preferiría que Guillermo la sucediera porque lo moldeó a su imagen tradicional y conservadora. Pero los Windsor no se saltan generaciones: no hay ninguna abdicación prevista. «God Save the King and good luck»…