La victoria de Giorgia Meloni en Italia supone el mejor escenario para Putin

Los últimos informes desde Italia apuntan a Giorgia Meloni, la líder de extrema derecha de los Hermanos de Italia, como su próxima primera ministra, con una victoria política que supondría un escenario favorable para el presidente ruso, Vladimir Putin.

Aunque todavía falta la finalización del conteo oficial con votos del extranjero, Meloni encabeza todas las encuestas a boca de urna y ya pronunció un discurso de victoria.

“Italia nos eligió”, dijo Meloni, según Associated Press. “No traicionaremos (al país) como nunca lo hemos hecho”.

El domingo, los italianos votaron en sus primeras elecciones nacionales desde 2018 y eligieron a Meloni, quien alguna vez fue admiradora de Putin, para convertirse en la primera mujer primera ministra del país. Los resultados marcaron un punto de inflexión para Italia, una nación cuyo último gobierno de unidad amplia estuvo encabezado por Mario Draghi, una figura del establishment que se opuso firmemente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Los Hermanos de Italia descendían de raíces posfascistas, lo que convirtió a Meloni en el primer político de línea posfascista en gobernar el país desde la Segunda Guerra Mundial. Y aunque ha abogado por enviar ayuda militar a Ucrania, también defendió a Rusia como “parte de nuestro sistema de valores europeo” el año pasado en sus memorias.

“Dado el clima político actual, este es el mejor resultado que el Kremlin podría esperar hoy”, dijo a Newsweek Eleonora Tafuro, investigadora del Instituto Italiano de Estudios Políticos Internacionales.

Tafuro explicó que Rusia ha visto durante mucho tiempo a Italia como “uno de los países más amigables en medio de un bloque cada vez más hostil”, en gran parte debido al deseo de Italia de desempeñar un papel de “mediador” y hacer negocios con el enorme proveedor de energía.

Si bien la relación amistosa no fue tan evidente con Draghi, Tafuro dijo que “una victoria de Meloni podría marcar el regreso de Italia como un país más comprometido frente a Rusia”.

Giorgia Meloni habla en un mitin político el 18 de septiembre en Caserta, Italia. Meloni ha ganado las elecciones nacionales de Italia para convertirse en el próximo primer ministro.

Tafuro dijo que lo que hace que Meloni sea tan convincente para Putin es que se ha presentado como una defensora de los “intereses italianos”, que recientemente han sufrido debido a la “fatiga de la guerra” y al aumento vertiginoso de los precios de la energía que se derivaron de la invasión rusa de Ucrania.

“Putin lo ve y considera a Meloni la mejor opción en el marco de una mala relación política con Italia por dos razones”, dijo.

Aunque Meloni ha adoptado una posición más centrista al condenar la invasión de Ucrania como un esfuerzo por atraer a los votantes, los socios políticos de Meloni, Silvio Berlusconi y Matteo Salvini, se encuentran entre los que han sido incluso menos agresivos en sus críticas.

Si el partido Hermanos de Italia gana la mayoría en ambas cámaras del Parlamento con Meloni a cargo, es probable que busque un ajuste del programa del fondo de recuperación de la Unión Europea y utilice su apoyo público a Ucrania para hacerlo.

Lawrence C. Reardon, profesor de ciencias políticas en la Universidad de New Hampshire, dijo que si Meloni no logra persuadir a Bruselas para que reduzca los objetivos económicos italianos para fin de año, “Putin y sus trolls de Internet sin duda intentarán exacerbar la situación para dividir a la UE y sus sanciones económicas contra Rusia”, y agregó que el Kremlin podría incluso considerar ofrecer a Meloni barriles de petróleo ruso más baratos este invierno.

Al mismo tiempo, el mayor oponente de Meloni, el Partido Demócrata de Italia, ha sido mucho más franco en su postura anti-Moscú.

“Una victoria de Meloni no sería una revolución, pero obviamente Putin le daría la bienvenida”, dijo a Newsweek Michael Kimmage, exmiembro del personal de planificación de políticas del secretario de Estado de Estados Unidos.

Entonces, a pesar de que el Kremlin no buscará un aliado en Meloni, el juego de poder entre el partido de los Hermanos Mayores de Italia y el Partido Demócrata le dará a Putin una “coalición de derecha que al menos ofrece pequeños estantes que el Kremlin podría tratar de explotar”, dijo Tafuro.

Putin puede interpretar la victoria de Meloni como “la llegada de una nueva era esperada en Europa” donde se debilita el apoyo a Ucrania, pero Kimmage dijo que son las elecciones en otras naciones europeas lo que el líder ruso está esperando.

Kimmage dijo que el “gran juego” para Putin “está en Alemania y el Reino Unido”. Solo si los vientos políticos en estos países comienzan a cambiar, Putin podría “tener algo con lo que realmente podría trabajar, ya sea para abrir una brecha entre Europa y Estados Unidos o para llevar a Ucrania hacia un acuerdo negociado en términos rusos”.

“Pero eso está muy lejos de suceder”, agregó. “E incluso un triunfo de Meloni en Italia no indicaría necesariamente que lo que sucede en Italia también lo hace en Europa. Todavía podría equivaler a un evento aislado en lugar de una línea de tendencia definida”.