“Una invasión china de Taiwán causaría más daños que la invasión rusa de Ucrania”

José María Liu, el embajador de Taiwán en España, insiste en más de una ocasión en la entrevista en la necesidad de que “todos los países democráticos se mantengan firmes y unidos en la defensa de la democracia ante las amenazas de los regímenes autoritarios”. La pequeña isla de 23 millones de habitantes, clave para la economía mundial porque en ella se fabrican la gran mayoría de semiconductores del mundo, sigue rearmándose ante el riesgo de una invasión china en los próximos años, mientras dedica importantes esfuerzos para promover el comercio y las relaciones culturales con otros países especialmente este 10 de octubre en el que celebra el Día Nacional.

Hoy celebran el día de Taiwán. ¿Cree que la nación está en peligro ante las continuas misiones militares de China cerca de la isla y la retórica de Pekín sobre su deseo de incorporar Taiwán?

En efecto, celebramos el día nacional de la República de China (Taiwán), que para nosotros es una festividad de especial significación. Y este año cobra un valor especial porque hemos visto amenazada nuestra integridad y nuestra soberanía debido a las maniobras militares que ha emprendido China en torno a Taiwán, utilizando como pretexto la visita a Taiwán en agosto de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi. Durante la recepción que hemos ofrecido en Madrid para celebrar el Día Nacional, he querido recordar a mis invitados que el riesgo de guerra sí existe, y que al cruzar la línea media del Estrecho de Taiwán con sus incursiones aéreas y marítimas, China está tratando de convertir esta situación en habitual y establecer con ello una “nueva normalidad” que supone un cambio unilateral del statu quo en el Estrecho de Taiwán y desafiar el orden internacional.

¿Está China utilizando una estrategia de intimidación sobre la población taiwanesa con el envío rutinario de cazas y buques de guerra?

Evidentemente sí. Lo sucedido está haciendo que aumente la preocupación del pueblo de Taiwán y está creando un sentimiento cada vez más generalizado de rechazo hacia las acciones de China. Por ejemplo, una reciente encuesta realizada por nuestro Gobierno el pasado 18 de agosto señala que cerca del 90 por ciento de los taiwaneses muestran su oposición a las maniobras militares de China en torno a Taiwán. Esta misma encuesta revela que el 84,7 por ciento de los encuestados considera que el futuro de Taiwán y el desarrollo de las relaciones entre ambos lados del Estrecho de Taiwán ha de ser decidido por los 23,5 millones de taiwaneses. Asimismo, alrededor del 80 por ciento rechaza la afirmación que hace Pekín de que Taiwán es parte de China, y aboga por que la realidad objetiva en el Estrecho de Taiwán es que la República de China (Taiwán) y la República Popular de China no deben subordinarse entre sí. Más del 80 por ciento se opone también a la fórmula de “un país, dos sistemas” y al principio de “una sola China”.

Taiwán fabrica más del 60 de los semiconductores del mundo FOTO: Embajada de Taiwán Embajada de Taiwán

China está reforzando su poder militar con la fabricación de un nuevo portaaviones y armas más sofisticadas. En caso de un conflicto directo, ¿sería una guerra desequilibrada? ¿Cuál es la capacidad de respuesta de Taiwán a una invasión china?

Sabemos que defender a Taiwán es nuestra propia responsabilidad, y no vamos a pedir a otros países que luchen por defendernos, pero sí esperamos que nos faciliten armamentos defensivos. Nuestra pretensión es trabajar en la autodefensa y garantizar nuestra seguridad nacional, y así lo está haciendo nuestro ejército, que trabaja para mejorar sus capacidades de combate defensivo y las capacidades de combate asimétricas para responder a las provocaciones militares de China. Nuestro Gobierno ha anunciado un aumento récord en el presupuesto de defensa para 2023, elevando el gasto anual de defensa a 19.410 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 13,9%. No buscamos el conflicto, pues sabemos que en las guerras no hay ganadores, solo perdedores, pero haremos todo lo posible para defendernos.

¿La guerra de Ucrania ha reforzado las ambiciones de China sobre Taiwán?

Desgraciadamente así ha sido. Y creemos que la repercusión de una invasión china de Taiwán sería muy superior a la que ha causado la invasión rusa de Ucrania. Tengamos en cuenta que Taiwán se ha convertido en el principal proveedor global y en la pieza clave de la cadena de suministro de chips en todo el mundo, pues ocupa hoy el 63 por ciento del mercado mundial de chips. En una reciente entrevista con la CBS, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha hablado de las consecuencias de un posible ataque de China a Taiwán. Recordando que es en Taiwán donde se fabrican prácticamente todos los semiconductores, ha dicho que si algo sucediera y eso se interrumpe, “los efectos que tendría en la economía global podrían ser devastadores”.

. FOTO: Embajada de Taiwán Embajada de Taiwán

¿No cree que la diplomacia económica China está haciendo cada vez más fuerte a Pekín?

En este mundo no solo existe el comercio, también hay valores. Tenemos que decidir si queremos defender la libertad y los derechos humanos o no. Para Taiwán lo más importante son los valores universales que defendemos. Si ponemos solo los intereses económicos por encima de los valores, este orden internacional dejará de existir. China está observando. Si finalmente los países democráticos no apoyan a Ucrania será un incentivo para China en Taiwán. China tiene ahora como objetivo Taiwán, ¿y después? ¿será Japón? Por eso tenemos que estar unidos.

Biden ha repetido su compromiso de defensa con Taiwán, ¿confían en Taiwán en el paraguas de seguridad americano?

Nuestro gobierno agradece que desde su llegada al poder, el presidente Biden haya enfatizado varias veces que el compromiso de EE UU con Taiwán es “sólido como una roca”, y que otorgue tanta importancia al mantenimiento de la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Preguntado el pasado 18 de septiembre en la CBS sobre si las fuerzas estadounidenses defenderían Taiwán en caso de una invasión china, el presidente Biden fue más claro y rotundo que nunca y dijo: “sí, si de hecho hubiera un ataque sin precedentes”. Y el 21 de septiembre, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Biden reiteró una vez más que EE UU desea mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y que continúa oponiéndose a los cambios unilaterales del status quo.

. FOTO: Embajada de Taiwán Embajada de Taiwán

Xi Jinping será coronado para un tercer mandato en el congreso del PCCh del 16 de octubre. ¿Reafirmará sus intenciones de integrar a Taiwán en la China continental?

Esa es la pretensión de China y lo va a seguir siendo. En una reciente intervención virtual durante la Cumbre Anual de Concordia el pasado 19 de septiembre, nuestra presidenta Tsai Ing-wen ha advertido de que lo que mejor hacen los regímenes autoritarios es “dividir y conquistar” y ha insistido en que solo cuando se trabaja de manera conjunta y hay un apoyo mutuo, se puede tener éxito en la defensa contra el objetivo expansionista de los regímenes autoritarios. Por suerte, y de manera especial tras los últimos acontecimientos, el mundo está cambiando su percepción con respecto a China. Un informe del instituto estadounidense Pew Research Center publicado el 28 de septiembre analiza cómo ha evolucionado la visión de China en las dos últimas décadas, y revela que ese cambio de percepción es especialmente significativo en Estados Unidos. En 2005, solo un 35 por ciento de los estadounidenses admitía tener una mala opinión de china. Y sin embargo ahora, el porcentaje ha subido hasta el 82 por ciento. En países vecinos de China, como Corea del Sur, Australia o Japón, la tendencia es similar. Y en España, donde hace veinte años solo un 21 por ciento tenía mala opinión de China, ahora son un 63 por ciento. Según el informe, la mayor desconfianza hacia China viene por asuntos como los derechos humanos, su poderío militar y económico y su expansión hegemónica.

¿Cómo son las relaciones diplomáticas entre España y Taiwán?

Infinito es mi agradecimiento a los diputados y senadores españoles, quienes me han demostrado desde el principio su valioso apoyo a Taiwán, y han facilitado enormemente mi labor aquí como representante apoyando la participación de Taiwán en organismos internacionales, tales como la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de las que permanecemos excluidos debido a la presión de China. Confiamos en poder alcanzar asimismo una mayor cooperación con el poder ejecutivo, que el gobierno español nos tenga en cuenta y que comprenda que trabajamos por el beneficio mutuo de ambos pueblos, el español y el taiwanés.

¿Las relaciones comerciales entre ambos países están mejorando?

El año pasado, el comercio bilateral entre España y Taiwán fue de cerca de 2.500 millones de dólares, con un crecimiento del 39 por ciento con respecto al año anterior. Y según las previsiones para este año, podremos superar los 3.100 millones. Seguiremos manteniendo un superávit favorable a Taiwán de más de 1.000 millones de dólares que tratamos de equilibrar incentivando las exportaciones desde España a Taiwán del sector agroalimentario, especialmente de productos estrella como la carne de cerdo, de la que España es ya nuestro principal proveedor mundial, el aceite de oliva, nuestro segundo proveedor, y el vino, nuestro quinto proveedor. Pero para ello no solo nos centramos en el sector alimentario. La Administración Ferroviaria de Taiwán acaba de firmar un contrato con la empresa española Stadler Rail Valencia para la compra de 34 locomotoras de tren por valor de 160 millones de euros, que España entregará a Taiwán el próximo mes de marzo y que contribuirá al equilibrio en la balanza comercial.