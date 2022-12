«Los rusos tratan a sus soldados como carne de cañón»

La pequeña ciudad de Bajmut, conocida en Ucrania por sus marcas de vino espumoso y sal, se ha convertido ahora en un símbolo más de la resistencia del país ante la destrucción provocada por las tropas rusas. Como ambos bandos parecen estar preparando las fuerzas que necesitan para luchar por la iniciativa durante la campaña de invierno, varias decenas de miles de soldados de cada bando pueden estar concentrados aquí. Ucrania se encuentra en el lado defensivo.

Las columnas de humo que se elevan y los sonidos continuos de las explosiones son visibles en un vídeo de la ciudad capturado por un dron ucraniano. Ningún edificio ha quedado intacto tanto aquí como en varias aldeas y pueblos cercanos donde también se desarrolla el combate.

Un soldado ucraniano descansa cerca de su posición en Bakhmut, en la región de Donetsk FOTO: Libkos AP

«Hay muchos rusos. Pudimos resistir contra ellos, pero sufrimos pérdidas muy grandes», dice Agat, un oficial ucraniano, comandante de una batería de morteros de la famosa brigada 93 del Ejército ucraniano. Su unidad fue responsable de defender la ciudad de Soledar, al noreste de Bajmut, durante cuatro meses antes de ser retirada en una rotación.

«Las dos primeras semanas después de la llegada allí fueron especialmente difíciles. Escuché todo el tiempo las cifras ‘200′ y ‘300′, lo que significaba que había muertos y heridos entre nuestra infantería», revela Agat. Subraya que la artillería y la aviación de Rusia fueron y siguen siendo los dos desafíos más difíciles para las tropas ucranianas.

«Cada vez, durante la invasión pensábamos que no podía haber nada peor. Sin embargo, cada nueva batalla fue aún más dura. Se hizo más fácil una vez que organizamos nuestra defensa, pero lo que experimentamos en Bajmut fue un duro golpe para nosotros. Las tropas no esperaban tal picadora de carne con cada soldado de infantería ucraniano enfrentándose a 10 soldados rusos».

Soldados ucranianos descansan cerca de su posición en Bajmut, región de Donetsk FOTO: Libkos AP

Dmitry Mrachnik, un maestro del tatuaje que ahora sirve en el Ejército, describe en su Twitter su experiencia de repeler varias «olas de carne» rusas el sábado. «Las dos primeras olas comenzaron por la noche. No duraron mucho, solo usé dos cargadores para mi rifle FN FAL. Ni siquiera vi a quién le estaba disparando. Solo disparé en dirección al enemigo».

La tercera ola comenzó por la mañana y resultó ser inesperadamente difícil. «En unos 10-15 minutos, acabé casi todo el suministro de mis cartuchos. Empezó a salir humo de mi rifle. Apenas tuve tiempo de recargar y sacar los cartuchos atascados».

La batalla duró una hora. Ningún soldado ruso llegó a las posiciones ucranianas. El cadáver más cercano que encontró Dmitry fue el de un mercenario ruso de Wagner, probablemente un recluso reclutado en la prisión de unos 60 años, sin el equipo adecuado. Dmitry escribe que estaba tan cansado de luchar por su vida que comenzó a alucinar y a ver casas, animales y rostros humanos en las ramas de los árboles.

Одному з них на вигляд років десь так 60+, екіпірування й одяг — вкрай убоге. Це й не дивно, враховуючи, яку кількість людей кидають на м'ясо вагнерівці.

«Los rusos no tienen piedad de su propia gente y los tratan como carne de cañón. Simplemente los mandan a matar y ser matados, oleada tras oleada», explica Agat.

Los prisioneros de guerra con los que habló Agat revelan que no reciben ninguna información de los comandantes. Simplemente se les dan armas, se les dice adónde ir y se les olvida. Olexandr, un operador de drones que pasó varias semanas en el área, dice que los rusos tampoco tienen piedad de los soldados ucranianos. Los mercenarios de Wagner matan rutinariamente a los ucranianos heridos si capturan sus posiciones.

Agat ve tal desprecio por la vida como resultado de la propaganda en Rusia. «Invaden nuestro país sin saber qué esperar aquí y contra quién van a combatir». También existe una larga tradición de confiar en la cantidad en lugar de la calidad en el Ejército ruso.

«Los vemos todo el tiempo, lo que hacen y hacia dónde van», explica el oficial indicando que es posible gracias a los drones que sobrevuelan el campo de batalla.

Oleksandr indica que aunque los rusos tratan a sus propios soldados como carne de cañón, también intentan adaptar sus tácticas. Dividen los grupos de asalto en un gran número de unidades muy pequeñas para hacerlos menos vulnerables.

Soldados ucranianos disparan un sistema de artillería Pion contra posiciones rusas cerca de Bajmut FOTO: Libkos AP

El problema es que las tropas ucranianas no tienen suficiente artillería y municiones, revela Agat. A menudo, los ucranianos no pueden permitirse disparar contra un objetivo claramente visible, un grupo de soldados o equipos rusos, simplemente porque cada proyectil debe guardarse y usarse solo para lograr la máxima destrucción. «Es una pena porque tenemos que demostrar que estamos listos todo el tiempo para defender. Tenemos que romper su voluntad de atacar en cualquier lugar, no solo en Bajmut». Su unidad utiliza morteros y artillería soviéticos que datan de la época de la URSS. Aunque son antiguos, todavía funcionan «bastante bien».

Dos cosas son de gran ayuda para Agat. «Primero, mi familia. Segundo, la responsabilidad que siento hacia mis soldados. Si muestro debilidad, dañará su motivación».

Frecuentemente va a sus puestos, habla de los resultados de su trabajo y trabaja junto a ellos. «Si un comandante está con ellos, todo está bien y no hay nada de qué preocuparse. Mi tranquilidad es garantía de vida para mi gente», explica.

También subraya que, a diferencia de los rusos, a los soldados ucranianos se les da descanso incluso en medio del acalorado combate, para que puedan pasar días lejos de las trincheras para comer comidas calientes, calentarse y lavarse.

Aunque es abierto sobre las dificultades, Agat reconoce que nunca perdió la fuerza de espíritu.

Un residente local limpia la calle después de un bombardeo ruso en Bajmut, región de Donetsk FOTO: Libkos AP

«Una vez, en un lugar diferente, nos rodearon, tuvimos que retirarnos al otro lado del río bajo el fuego del enemigo. Sin embargo, no entramos en pánico, tomamos nuevas posiciones e infligimos grandes pérdidas al enemigo».

A diferencia de la batalla por Severodonetsk en verano, Agat indica que la línea del frente es grande cerca de Bajmut y por ahora no hay amenaza de cerco. Sin ser categórico, dice que quizás sea mejor retroceder un poco, para alcanzar mejores posiciones y salvar vidas.

Agat está seguro que si esto sucede, todo el territorio perdido va a ser retomado. Es solo cuestión de tiempo y armas.

“Un verdadero militar sabe esperar”, subraya. El enemigo se va a cansar, también habrá menos de ellos gracias a la resistencia ucraniana.

Lo principal es que todos los ucranianos están muy motivados. “No tenemos miedo de nada ahora porque todos los ucranianos se sienten muy unidos ahora”.

Un soldado ucraniano se prepara para un ataque en Bajmut, el lugar de las batallas más duras con las tropas rusas, en la región de Donetsk FOTO: Andriy Andriyenko AP

Dice que están luchando por su patria, su único objetivo es protegerla y no permitir que los rusos establezcan allí su dictadura. “Somos una nación libre e independiente, tenemos que combatir por cada metro de nuestra tierra porque la valoramos tanto”, subraya el oficial.

“Independientemente de lo acalorado que sea el combate aquí, todo está bien”, sonríe.

Agat y sus soldados actualmente descansan. Una vez que estén listos, volverán al frente. “Y todo saldrá bien”, se ríe el joven oficial.