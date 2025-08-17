Cientos de personas se manifiestan en Londres tras el arresto de un inmigrante acusado de allanamiento de morada

Cientos de manifestantes se congregaron este fin de semana frente al Britannia Hotel en Isle of Dogs (Londres), respondiendo al arresto de un inmigrante de 20 años acusado de allanamiento de morada y agresión común. La protesta, cargada de bengalas de humo y símbolos nacionalistas, obligó a la Policía Metropolitana a aplicar la Sección 14 de la Ley de Orden Público, restringiendo a los manifestantes a la acera del hotel para prevenir desórdenes mayores. Los disturbios resultaron en seis arrestos, según confirmaron fuentes policiales.

Un arresto con múltiples cargos

El detenido, identificado como Channay Augustus, fue arrestado tras invadir la vivienda de una mujer un miércoles por la noche, siendo interceptado por varios vecinos. Además del allanamiento, enfrenta también acusaciones por posesión de arma ofensiva.

Contexto migratorio inflamable

El Britannia Hotel, antiguo establecimiento de lujo reconvertido en centro de acogida, alberga a unos 40 solicitantes de asilo llegados este mes, un hecho criticado por manifestantes como "insulto a los contribuyentes". Este caso refleja el malestar creciente en Inglaterra por el uso de hoteles como albergues migratorios, especialmente en zonas como el East End, donde confluyen historias de diversidad con tensiones raciales y socioeconómicas.