33 años de libertad y soberanía en Ucrania

Hace 33 años, un día como hoy, incapaz de hacer caso omiso a la demanda popular, el parlamento de Ucrania, todavía con la mayoría comunista, aprobó el Acta de Proclamación de la Independencia de Ucrania. Este documento histórico establecía a Ucrania como un Estado independiente y democrático. Meses más tarde, en el referéndum celebrado el 1 de diciembre de 1991, el pueblo de Ucrania con una mayoría abrumadora, casi el 92%, revalidó esta decisión, que restableció la independencia de Ucrania.

Para muchos quienes no seguían muy de cerca los acontecimientos en la URSS o desconocían las realidades en el imperio soviético a finales de los años 1980 el resurgimiento de Ucrania en los mapas políticos de Europa provocó el asombro y la curiosidad por igual. Ucrania, que extendía en un vasto territorio en el este europeo, que contaba con su propia identidad étnica y cultural milenaria, hasta entonces estaba en la sombra de Rusia y fue nada más que una «terra incógnita», una enorme mancha blanca.

La decisión que tomó la Verjovna Rada de Ucrania a finales de agosto 1991 dio el golpe de gracia, citando las palabras del Presidente estadounidense Ronald Reagan, al Imperio del Mal, uno de los regímenes más represivos del siglo XX que por sus atrocidades fue comparable o incluso superó a la dictadura nazi.

En los planes expansionistas rusos, sea el imperio zarista o bolchevique, a Ucrania, debido a su posición geoestratégica, sus recursos humanos e industriales, siempre se le atribuía el papel primordial.

Escribió Zbigniew Brzezinski, politólogo estadounidense y consejero de Seguridad Nacional en la administración del Presidente Jimmy Carter, en su libro «El gran tablero mundial» (The Grand Chessboard): sin Ucrania, Rusia se reduce territorialmente a una dimensión mayoritariamente étnica y deja de ser un imperio euroasiático.

Y sigue: en el caso de mantener sus pretensiones de estatus imperial, Rusia se convierte en un Estado imperial predominantemente asiático. Un Estado envuelto en conflictos agotadores con una Asia Central despierta que resentiría la perspectiva de perder su independencia ganada hace mucho tiempo y dependería del apoyo de los estados islámicos amigos del sur. En cambio, el control de Ucrania por parte de Moscú, con sus vastos recursos y su acceso al Mar Negro, automáticamente le da a Rusia los medios para existir como una poderosa potencia imperial que abarca Europa y Asia.

No es de extrañar que el régimen de Putin, que ganó suficiente autoconfianza tras más 2 décadas de su consolidación y la respuesta floja del Occidente a la militarización y los actos de sabotaje y agresión de Rusia en su vecindad y en el Oriente Medio, se haya atrevido a lanzar una ofensiva militar abierta a gran escala contra Ucrania como el primer paso en su «reconquista» del espacio «históricamente ruso» dentro de las fronteras que existían en el año 1991.

En comparación con el sangriento derrumbe de Yugoslavia y salvo algunos conflictos armados con notable elemento étnico en Cáucaso y Moldova, la disolución de la URSS se veía como un «divorcio amistoso» entre la metrópoli y sus, hasta hace poco, colonias.

El hecho de que en los años 1990 las colonias, que una tras otra siguiendo el ejemplo de Ucrania proclamaron sus independencias, y la metrópoli evitaron las guerras hizo pensar en el Occidente que Rusia había renunciado a su legado imperial de una vez por todas y fue capaz de integrarse en el espacio europeo como una nación democrática más que iría a desarrollar sus relaciones con los vecinos sobre la base de igualdad.

La invasión rusa a Crimea en 2014 y aún más la guerra a gran escasa contra Ucrania en febrero de 2024 redujeron a escombros los delirios en que vivía Europa pacíficamente desde la caída del Muro de Berlin.

No es la primera vez que Rusia trata destruir la independencia de Ucrania y así poner freno a su paso al Occidente.

Con una mezcla de falsas promesas, engaños e intervención militar los bolcheviques lograron destruir la República Popular de Ucrania que surgió en 1918 tras la derrota de Rusia imperial en la Primera Guerra mundial y ocupó más de dos tercios de su territorio.

Lamentablemente muchos de nuestros antecesores, cansados de los estragos de la Primera Guerra mundial, la miseria y el caos, fruto de esta carnicería continental, hace un poco más de un siglo se permitieron seducir con las ideas comunistas de libertad, bienestar e igualdad universales y cesaron la lucha por la Ucrania independiente y soberana.

Como consecuencia, durante otras siete décadas junto con sus hijos y nietos se vieron obligados a sobrevivir (y morir) en las condiciones de represión, hambrunas artificiales, deportaciones forzosas en masa, participar en numerosas guerras defendiendo los intereses misantrópicos del imperio ruso camuflado como una federación de repúblicas supuestamente libres para decidir su destino hasta reclamar la independencia.

Hoy en día cuando Ucrania celebra el 33º aniversario del restablecimiento de su independencia, tiempo suficiente para educar toda una generación de ucranianos que desconocen qué fue en realidad la Unión Soviética, el pueblo de Ucrania es consciente hasta qué punto divergentes son sus valores, sus principios y sus aspiraciones con lo que puede ofrecer la Rusia de Putin.

Con las imperfecciones, ciertamente mejorables, Ucrania durante todos estos años ha sido una democracia electoral y pluralista. Cada 5 años el pueblo de Ucrania en unas campañas presidenciales y parlamentarias, siempre libres, abiertas y competitivas, acudía a las urnas para cambiar (o reelegir, de ser el caso) a sus gobernantes. En aquellas ocasiones, en 2004 y 2014, cuando la voluntad del pueblo se veía distorsionada los ciudadanos recurrieron a su derecho a manifestarse y defender su elección. No es el caso de Rusia donde a lo largo de 25 años la gente no conoce a otro gobernante que no sea Putin.

La invasión rusa a gran escala contra Ucrania es, sin duda, el fruto de las conclusiones del Kremlin de su impotencia de cambiar o ralentizar, solo con medios económicos o políticos, del rumbo europeísta de Ucrania.

De ninguna manera es un conflicto territorial. Es una guerra existencial ya que un país se esfuerza en borrar a otro estado soberano del mapamundi. Asimismo, el régimen de Putin es consciente de que en esta guerra está en juego su supervivencia.

Hasta la fecha, Ucrania ha sido el único país que defiende con las armas no solo su independencia y soberanía sino también los valores y principios europeos. Ningún país ha pagado tal alto precio por su decisión de unirse a la familia de democracias europeas.

La guerra rusa contra Ucrania consume enormes recursos económicos del país, se traduce en un enorme esfuerzo y sacrificios.

El pueblo de Ucrania está sumamente agradecido a los socios europeos y norteamericanos por su asistencia – militar, económica, financiera, humanitaria – en esta guerra para preservar la independencia.

Esta ayuda es fundamental para lograr una paz integral, justa y duradera en Ucrania y restablecer el derecho internacional sobre la base de la Fórmula de Paz propuesta por el Presidente Zelenskyy.

Por muchos desafíos y retos que afronta Ucrania en esta guerra hoy en día, los ucranianos han demostrado en repetidas ocasiones su capacidad de lograr lo imposible. El pueblo de Ucrania ha puesto en evidencia que la guerra no puede ser una excusa para no modernizar nuestro país.

A pesar de la guerra a gran escala, Ucrania ha implementado en tiempo récord toda una serie de reformas fundamentales en áreas identificadas por la Comisión Europea (reforma del Tribunal Constitucional; reforma judicial; formación de la arquitectura anticorrupción; lucha contra el blanqueo de capitales, para nombrar unas pocas) para iniciar las negociaciones sobre la adhesión a la EU.

El Gobierno de Ucrania puso en marcha la implementación del plan que tiene como objetivo no sólo la reconstrucción sino también la modernización del país, que es una matriz para reformarlo sobre la base de las normas comunitarias. Desde esta perspectiva damos las gracias a los estados miembros de la UE por las recientes decisiones relativas a la adopción del marco de negociación y la voluntad política para iniciar el proceso de negociación con Ucrania que va a terminar con su adhesión a la Unión.

A 2 años y medio del inicio de la invasión rusa contra Ucrania se ha reducido drásticamente el número de escépticos que dudan que nuestro país sea capaz llevar a cabo las reformas a fondo y, por ende, esté destinado a quedarse fuera de la Unión Europea y la Alianza atlántica. En el 33º aniversario del restablecimiento de la independencia de Ucrania la dominante convicción es que más pronto que tarde nuestro país va a formar parte de estas dos uniones de naciones democráticas.

Es cierto que Ucrania todavía tendrá que recorrer un camino espinoso para cumplir con los criterios de la adhesión. Pero el pueblo de Ucrania a lo largo de estas 3 décadas de la independencia ha demostrado su determinación en seguir avanzando como una nación libre y soberana y no hay en este mundo una fuerza capaz de devolverlo a la esclavitud.

*Serhii Pohoreltsev es embajador de Ucrania en España