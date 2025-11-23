50 de los 300 niños secuestrados en una escuela católica de Nigeria han logrado escapar

Cincuenta de los más de 300 niños secuestrados en una escuela católica en Nigeria han escapado de sus captores, dijo un grupo cristiano en un comunicado el domingo.

“Hemos recibido buenas noticias: cincuenta alumnos escaparon y se reunieron con sus padres”, declaró la Asociación Cristiana de Nigeria, añadiendo que escaparon entre el viernes y el sábado. El viernes, hombres armados asaltaron la escuela mixta St Mary's, en el estado de Níger , y se llevaron a 303 niños y 12 profesores en uno de los secuestros masivos más grandes de Nigeria.

El secuestro se produjo después de que el lunes hombres armados irrumpieran en una escuela secundaria en el vecino estado de Kebbi, secuestrando a 25 niñas, mientras aumenta la preocupación por la seguridad en el país más poblado de África, lo que ha provocado una ola de cierres de escuelas en otras partes del país. El número de niños y niñas, de entre ocho y 18 años, secuestrados en St Mary's representa casi la mitad de la población estudiantil de la escuela, de 629.

“Aunque recibimos el regreso de estos 50 niños que escaparon con cierto suspiro de alivio, los insto a todos a continuar con sus oraciones por el rescate y el regreso seguro de las víctimas restantes ”, dijo el presidente de CAN en el estado de Níger, el reverendo Bulus Dauwa Yohanna, en el comunicado.

Por otra parte, el gobierno estatal, a través de la oficina del Secretario de Prensa Jefe (CPS) del gobernador, Mallam Rafiu Ajakaye, reveló esto el domingo la liberación de 38 fieles de la iglesia de Kwara " muchos días de arduo trabajo por parte de las fuerzas de seguridad y representantes del gobierno".