Trump calienta la negociación con Ucrania: "Zelenski ha sido un desagradecido"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado de nuevo que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, se está comportando como un desagradecido hacia los esfuerzos del mandatario norteamericano para negociar la paz en la guerra con Rusia.

El mandatario norteamericano ha vuelto a quejarse de la falta de avances de cara al final del conflicto en un mensaje que ha publicado el mismo día en que su secretario de Estado y asesor en funciones de Seguridad Nacional, Marco Rubio, se encuentra en Ginebra negociando con Europa y Ucrania su plan de paz.

Este plan ha sido recibido con enorme escepticismo por Ucrania y los aliados internacionales del país, que este pasado sábado veían excesivos sus términos, que implican la anexión de los territorios conquistados por Rusia y la reducción del tamaño del Ejército ucraniano.

En este contexto, Trump ha saltado a su plataforma Truth Social para lamentar que "los 'líderes' ucranianos han expresado cero gratitud por los esfuerzos de EEUU,mientras Europa sigue comprando petróleo a Rusia".

Además, el presidente estadounidense ha dejado entrever que Zelenski no estuvo a la altura de las circunstancias en 2022, cuando comenzó la invasión rusa, como tampoco lo estuvo su predecesor en la Casa Blanca, Joe Biden, porque "si los líderes de Ucrania y de Estados Unidos se hubieran mostrado firmes y hubieran actuado de la manera correcta, la guerra jamás habría ocurrido".