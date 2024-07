Aduanas alternativas y ataques letales: así hostiga el yihadismo armado la frontera de Togo

Nasser hizo el servicio militar y por eso no tenía miedo. Cuando los terroristas le dieron el alto en la carretera en Burkina Faso, a cuarenta kilómetros escasos de la frontera togolesa, no tuvo miedo. Y, si lo tuvo, supo ocultarlo. Ocurrió en marzo de 2022, cuando el togolés conducía desde Dapaong (Togo) hasta Uagadugú (Burkina Faso) con la intención de llenar su camión de sacos de maíz y conducir de vuelta a su ciudad. Nasser opina que tuvo mucha suerte de ser detenido con el camión vacío y no lleno; si hubiera estado lleno, habría perdido mucho dinero porque se lo habrían quitado todo.

“Yo conducía cuando unos hombres armados me hicieron señas para detenerme. Inmediatamente supe que eran terroristas y no quise resistirme. Paré a un lado y me preguntaron adónde me dirigía”. Nasser no tuvo miedo y respondió a las preguntas con una calma inaudita. Que iba a la capital burkinesa a por maíz. Que el camión estaba vacío. Que era musulmán. Le preguntaron cuánto dinero llevaba encima pero Nasser argumentó que llevaba lo justo para pagar la gasolina y la comida y los terroristas le dejaron quedárselo. Dice que fueron amables con él. Que le preguntaron si era un buen musulmán y que él contestó de forma afirmativa. Que le pidieron el teléfono para mirar si tenía pornografía. “Si hubiera tenido pornografía en el teléfono me habrían matado”.

Los yihadistas que pululan por el Sahel hacen las veces de bandidos, y las otras de soldados religiosos. Registran la mercancía de los camiones que se cruzan en su camino y revisan los móviles y los ordenadores portátiles en busca de blasfemias y pornografía. Fue una partida terrorista similar a esta la que interceptó en febrero de 2019 el vehículo en el que viajaba el misionero salesiano Antonio César Fernández, pero el religioso español no tuvo entonces tanta suerte como Nasser. Antonio César regresaba de la reunión del Capítulo de la Inspectoría África Occidental Francófona (AFO), que se celebró en Lomé (Togo), cuando un camión cruzado en la carretera les obligó a detenerse. Tras interrogar al salesiano y a sus compañeros acerca de quienes eran y adónde se dirigían, tras registrar los vehículos, romper las ventanas y confiscarles todos los objetos de valor que llevaban consigo, el español fue llevado entre los árboles y ejecutado. Nasser tuvo suerte porque sigue vivo.

El testimonio del togolés coincide en varios puntos con el testimonio de los supervivientes del ataque de febrero de 2019 que acabó con la vida de Antonio César Fernández. En ambos casos, apenas un puñado de terroristas se encargaban de detener a los vehículos, pero no demasiado lejos se encontraban apostados en torno a 200 yihadistas fuertemente armados y con un centenar de motocicletas dispuestas para agilizar su transporte. Una compañía entera situada, en ambos casos, a pocos kilómetros de la frontera togolesa con la finalidad de establecer una suerte de puesto aduanero ajeno al oficial. Una representación ideal de que en Burkina Faso hay dos Estados: el Estado que sube y baja la barrera y sella el pasaporte en la línea de frontera y el Estado oculto en la arboleda que cruza un camión en la carretera y que ejecuta a los herejes de un disparo en la nuca.

La presencia terrorista en el sur de Burkina Faso no se ha reducido desde entonces y los ataques se han traspasado en los últimos años al lado togolés. El 11 de julio de 2024 ocurrió el último ataque registrado en el norte de Togo, cuando estalló un artefacto explosivo en la prefectura de Kpendjal, en el momento en que una patrulla transitaba la zona. Un soldado togolés resultó muerto en el atentado. En febrero de 2023 ya ocurrió un devastador ataque en Kpendjal: los terroristas del grupo conocido como JNIM degollaron entonces a 31 civiles, pocos meses después de realizar un ataque en el mismo lugar y donde 17 militares togoleses fueron asesinados.

La situación en las áreas fronterizas de Togo y Burkina Faso, añadida a los testimonios de testigos directos de las acciones terroristas, sirve como ejemplo idea para comprender que el terrorismo islámico en el Sahel no consiste en pequeños grupos de individuos que atentan de forma esporádica en la región. Se refiere a un cuerpo de guerra afianzado y capaz de desplazar elevados números de efectivos a lo largo del territorio (con total impunidad), de establecer “puestos fronterizos” y de aplicar justicia en función de sus creencias.

Mientras Burkina Faso hace casi nueve años que combate el yihadismo con resultados peores que mejores, habiendo sustituido la cooperación militar con Francia a cambio de nuevos socios estratégicos en cuanto a la aportación de equipo y materiales (Rusia, China, Turquía), Togo sólo ahora ve aproximarse la amenaza. Su presupuesto militar no llega a los 100 millones de dólares anuales (un 1.2% de lo que gasta España) y se calcula que su personal militar ronda los 10.000 efectivos (un 7.5% de lo que tiene España), mientras la dictadura que gobierna el país desde hace décadas exige que un generoso número de tropas se encuentre desplegada en la totalidad del país, y no sólo en la frontera norte, para garantizar la permanencia del régimen. Un togolés miembro de las fuerzas especiales de su país y cuyo nombre permanecerá en el anonimato se quejaba a este periodista de que “ningún soldado regular quiere ser destinado al norte, y las historias que escuchan antes de venir hacen que vengan con demasiado miedo para combatir de forma efectiva”. Además, confirmó que el número de togoleses dispuestos a alistarse en las fuerzas armadas se ha reducido en los últimos años por el temor a enfrentarse a esos terroristas que no les perdonarán la vida.

Aunque el yihadismo armado todavía no controla territorios togoleses de forma efectiva, como ocurre en Mali o Burkina Faso, la nación se encuentra en peligro. Los ataques intermitentes, el miedo que se respira en el norte del país y las patrullas que cortan el paso del lado burkinés a personas como Nasser, requisando bienes y mezclando la piedad con el beneficio económico, son la mejor prueba que existe de ello.