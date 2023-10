La ‘tercera vía’ quiere abrirse paso para desbloquear el conflicto del Sáhara Occidental

Con un mensaje de esperanza y realismo y una apelación a la “democratización” el proceso de negociaciones en Naciones Unidas ha concluido hoy la II Conferencia Internacional por el Diálogo y la Paz en el Sáhara Occidental, que el Movimiento Saharauis por la Paz (MSP) y el Centro Africano de Inteligencia Estratégica (CISPAIX) han celebrado los días 27 y 28 de octubre en la capital senegalesa.

En su manifiesto final, leído este sábado a mediodía, los organizadores del foro han expresado su deseo de aprovechar la “nueva oportunidad” para hallar una “solución pragmática” y pacifista” al problema del Sáhara Occidental con la que “salir del túnel oscuro al que arrastraron [a los saharauis] intereses y proyectos políticos ajenos”, aunque admiten ser conscientes de que “el trabajo ha hecho más que comenzar”.

Además, el manifiesto ha instado directamente al enviado del secretario general de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, para pedirle que “democratice” el proceso de paz y cuente con nuevos actores en el lado saharaui, entre ellos el propio MSP o “representantes de la autoridad tradicional saharaui, representada por sus notables o chiujs”.

Finalmente, el MSP y el CISPAIX han acordado pedir “a las autoridades marroquíes, en caso de no prosperar los esfuerzos de paz y la misión de Stefan de Mistura por la intransigencia de las demás partes, que abran vías de diálogo con la Comisión Saharaui por el Diálogo y la Paz a fin de explorar las posibilidades de un acuerdo definitivo, cuyo punto de partida sea la propuesta autonómica de 2007”.

Desde su fundación en abril de 2020, el Movimiento Saharauis por la Paz defiende una suerte de ‘tercera vía’ entre las posiciones tradicionales del Frente Polisario y Marruecos con objeto, en palabras este viernes del primer secretario del MSP Hach Ahmed Baricalla, de “poner fin al viaje a ninguna parte en el que llevamos cinco décadas” y “defender una solución posible sin vencedores ni vencidos a través de un enfoque moderado, realista y responsable”, con la esperanza de “reunificar a los saharauis en su propia tierra y ejercer como ciudadanos de pleno derecho y no como refugiados o apátridas”.

Asimismo, en su alocución, el máximo responsable del MSP desgranó las líneas maestras de la propuesta de la organización de Estatuto Especial para el Sáhara Occidental, que, según sus promotores, se inspira en el autogobierno del Kurdistán iraquí, el País Vasco y Cataluña o Puerto Rico.

Por otra parte, una de las grandes novedades de la II Conferencia de Dakar en relación a la primera, celebrada el año pasado en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido contar con el respaldo de las tribus saharauis residentes en el territorio, además de con una serie de notables desde los campamentos de Tinduf. Por segunda vez, la organización de la Conferencia ha invitado, en vano, a los líderes del Frente Polisario a participar en el foro. Además, el evento contó con la participación de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas para la Paz a través de Ester Lum Ndutu Ntola.

Finalmente, el secretario general del Movimiento Saharaui por la Paz aseguró que su propuesta de amplio autogobierno dentro de Marruecos es una “fórmula tangible, viable y apta para ser sometida a un proceso negociador como el que trata de llevar a cabo el actual enviado especial del secretario general de Naciones Unidas Staffan de Mistura”, al que Hach Ahmed Baricalla tendió la mano ayer en Dakar.

Bono pide a España que apoye las negociaciones

Como el año pasado, el foro organizado por el MSP contó con el respaldo de veteranos dirigentes del PSOE. El principal nombre propio de esta edición ha sido el del ex presidente de Castilla-La Mancha y ex ministro de Defensa José Bono, quien afirmó en la capital senegalesa que, “por encima de las cuestiones relativas a la soberanía, lo importante es acabar con el sufrimiento de los saharauis” y defendió la propuesta autonómica para el Sáhara Occidental admitiendo no haber tenido más “poder de decisión y administración de fondos económicos” que cuando fue presidente autonómico de Castilla-La Mancha.

El también ex presidente del Congreso de los Diputados expresó este viernes su deseo de que “Marruecos, el Frente Polisario y cuantos tengan alguna representatividad como el Movimiento Saharauis por la Paz y Argelia se sienten a negociar y que España con su experiencia en materia de autonomía pueda ser útil y dar apoyo para poner fin a la inquietante situación de los saharauis”.

Por videoconferencia participaron el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien viene apoyando al MSP desde su nacimiento en 2020, y el actual eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. La II Conferencia Internacional por la Paz y el Diálogo contó también con la presencia del ex presidente de la República de Burundi Domitien Ndayizeye, el ex ministro de Asuntos Exteriores de Perú Miguel Ángel Rodríguez Mackay o el ex consejero del presidente de Nigeria Abdullahi Azukutenyi, además de ex embajadores y diputados africanos y latinoamericanos.

El encuentro celebrado ayer y hoy en la capital senegalesa sirvió también para homenajear, por medio del profesor Rafael Esparza, al coronel retirado de la Guardia Civil y presidente del Fórum Canario Saharaui Miguel Ángel Ortiz Asín, fallecido el pasado mes de junio en Las Palmas de Gran Canaria.