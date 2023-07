Los alcaldes de Francia gritan su «¡Basta ya!»

“Basta ya, basta ya” era el grito al unísono con el que se cerraba este lunes por la tarde la marcha que ha recorrido las calles del centro de L´Hay-Les-Roses, el municipio de la periferia sur de París más convulsionado que deja las últimas noches de altercados en Francia.

Porque aquí los violentos fueron mucho más allá cruzando todas las líneas rojas con un ataque que ha dejado estupor en esta localidad a escasos diez kilómetros de París. El sábado de madrugada un grupo de violentos intentaron incendiar la casa del alcalde con su esposa y dos hijos pequeños dentro por medio de un automóvil robado cargado con material inflamable. Por suerte la familia de Vincent Jeanbrun logró escapar. También lo hicieron los autores.

La Fiscalía ha abierto una investigación por intento de asesinato. El propio Jeanbrun, un alcalde joven de Los Republicanos, ha pronunciado, emocionado, un potente discurso en el que ha defendido los valores republicanos ante lo que pasa estos días en Francia. Las concentraciones delante de decenas de ayuntamientos del país se han ido sucediendo este lunes como condena al ataque.

L’Haÿ-les-Roses es un municipio que no representa la imagen de suburbio peligroso de las afueras de París. Aquí conviven viviendas sociales con casas burguesas unifamiliares. Nadie pensó que la ola de violencia tras la muerte, por un disparo de un policía, de Nahel, un adolescente de 17 años, hace una semana se transformara en un ataque de este calibre contra el primer edil. “Esto no tiene nada que ver con lo que le pasó a Nahel”, dice a La RAZÓN un grupo de vecinos que han acudido al mercado central del municipio donde ha terminado la marcha con el discurso del alcalde. Han aplaudido su firmeza. A escasos 200 metros, el ayuntamiento está vallado y luce una gigante alambrada, más propia de una embajada estadounidense en un país en conflicto que de un consistorio francés en el año 2023. Pero ésta es la realidad con la que ahora conviven los vecinos.

VÍDEO: Francia.- Las autoridades de Francia elevan a más de 150 los detenidos en la última noche de protestas EUROPAPRESS

Las amenazas a alcaldes y cargos electos no son una novedad en Francia y vienen de antes de la muerte de Nahel. Ahora se han reproducido. Hoy martes Macron ha invitado al Elíseo a los 220 alcaldes del país en cuyos municipios se han producido altercados para conocer sus impresiones de primera mano. Más allá de calmar los ánimos, el presidente tiene la convicción de que esta crisis no está cerrada y el polvorín de la banlieue, como se designa a los extrarradios multiculturales empobrecidos poblados por hijos y nietos de inmigrantes del Magreb y de África subsahariana, se ha convertido en un asunto de Estado que ha sido arrastrado por presidentes de todo color político.

Casi todo el mundo asume en Francia que esta crisis será cerrada en falso. Y que rebrotará si no se toman medidas a largo plazo muy incompatibles con los tiempos políticos y nuestra sociedad del retrato al instante. Tras seis noches de altercados, la intensidad de la violencia amaina poco a poco. El ejecutivo galo cree que la tendencia va a consolidarse durante esta semana y poco a poco irá canalizando una crisis que ha puesto contra las cuerdas a los cuerpos policiales y ha dejado espantada a la sociedad poniendo de relieve un malestar no resuelto que tiene múltiples aristas en los barrios periféricos. Emmanuel Macron sigue convencido de que no hará falta dar un paso más allá activando el estado de Urgencia, coartando libertades para restablecer el orden público, y que la doble estrategia gradual del gran dispositivo de seguridad con 45.000 gendarmes, unidades de élite y blindados y los llamamientos a que la justicia acelere procedimientos para visualizar la corresponsabilidad paterna y el pago de la factura de los destrozos de los hijos están dando sus frutos. La tercera pata en la salida de la crisis está en el contenido de las redes sociales y en los movimientos que ha hecho el Gobierno para ajustar las tuercas a TikTok y Snapchat para que retiren ciertos contenidos que incitan a reproducir acciones violentas.

Con sondeos que indican un apoyo mayoritario a la acción de la policía contra los altercados y con un rechazo todavía mayor en la sociedad a la violencia, poco a poco el gobierno parece retomar el control de la situación. La pregunta es hasta cuándo.

El balance de una semana de crisis

A punto de cumplir una semanal balance judicial de la crisis es duro. Más de 3000 personas siguen bajo custodia policial en estos momentos en Francia, hay casi 600 policías heridos de los 45000 desplegados. 5000 vehículos han sido incendiados y un millar de edificios atacados entre los que destaca la gran cantidad de comisarías. Una crisis que también se va traduciendo en coste económico: 20 millones de euros es ya la factura por destrozos en transporte público como buses y tranvías.