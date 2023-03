La oficina del fiscal federal de Alemania hizo registrar en enero un barco vinculado a la explosión del gasoducto Nord Stream -construido entre Rusia y Alemania- en el mar del Báltico.

Según información de ARD, no hay evidencia de quién causó la destrucción, pero hay nuevos hilos para seguir la investigación. Varios medios de comunicación alemanes sostienen que en enero se ordenó el registro de un barco sospechoso que podría haber sido utilizado para transportar artefactos explosivos que destruyeron la estratégica infraestructura para llevar gas ruso a Europa.

Según informan los medios alemanes, los sospechosos de perpetrar la voladura de las tuberías usaron pasaportes falsificados al alquilar el barco, que partió del puerto alemán de Rostock. La tripulación estaba compuesta por un capitán, dos buzos, dos asistentes de buceo y un médico, informó ARD. La nacionalidad de estas personas no se conoce. La evaluación de las huellas y los objetos incautados se está llevando a cabo actualmente. "La identidad de los perpetradores y sus motivos son objeto de investigaciones en curso", dijo la fiscalía a respuesta de periodistas. El barco fue alquilado a una empresa con sede en Polonia propiedad de dos ucranianos, dijeron las mismas fuentes citadas por el diario Welt.

Estados Unidos ha dicho esta semana haber encontrado pruebas de que la explosión de Nord Stream fue obra de un grupo opositor ucraniano sin conexiones con el Gobierno de Volodimir Zelenski.

La información difundida este martes por The New York Times y los medios alemanes ARD, SWR y Die Zeit indica que los rastros conducen a Ucrania como origen del atentado. Según esta versión se cree que los saboteadores eran ucranianos o rusos o un equipo mixto de ambas nacionalidades. En cualquier caso se descarta que nacionales estadounidenses o británicos estuvieran involucrados.

Este miércoles, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, y la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, expresaron reservas sobre las informaciones que apuntan a grupos disidentes de Ucrania como autores del atentado.

Pistorius dijo que tomó nota de estas informaciones "con gran interés", pero queda por ver si se confirman. "Eso tiene que ser aclarado", añadió el ministro de Defensa, quien cree que aún no es el momento adecuado para comentar los resultados de la investigación sobre este grave incidente que empeoró las relaciones entre Berlín y Washington. Muchos analistas no descartan una operación de "bandera falsa", es decir, que se colocaran rastros deliberadamente que apuntan a Ucrania como culpable. "No sería la primera vez en la historia de este tipo de casos, así que quiero ser cuidadoso para no sacar conclusiones precipitadas", dijo Pistorius.

Sobre esta versión Rusia ha dicho que es un ardid de Washington para engañar a la población sobre lo que Moscú considera un atentado urdido por las autoridades estadounidenses para perjudicar la relación entre Rusia y Alemania, principal beneficiario del gasoducto. “Es simplemente un medio para desviar la sospecha de aquellos en cargos oficiales del gobierno que ordenaron y coordinaron los ataques en el Mar Báltico hacia alguna persona abstracta”, dijo la embajada rusa en Estados Unidos en la plataforma de noticias Telegram.

El fiscal general de Alemania es responsable actual de la investigación que se lleva a cabo en este país desde principios de octubre de 2022. Suecia y Dinamarca también llevan a cabo sendas investigaciones dirigidas por las autoridades locales, si bien existe intercambio de datos entre todas las autoridades de los países concernidos.

Hace tres semanas, el reconocido periodista estadounidense Seymour Hersh aseguró que un grupo de buzos de la Marina de EEUU aprovechó unas maniobras de la OTAN en el Báltico para colocar explosivos en los oleoductos y la Armada noruega los hizo detonar tres meses después lanzando una boya sonar, lo que generó un gran revuelo en la Casa Blanca.

Qué es Nord Stream

Nord Stream es un sistema de tuberías gemelas que transcurre por el mar Báltico desde Vyborg (Rusia) hasta Lubmin, cerca de Greifswald (Alemania). La infraestructura cruza las Zonas Económicas Exclusivas de Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania, así como las aguas territoriales de Rusia, Dinamarca y Alemania. Cada tubería tiene 1.224 kilómetros y ambas suponen la conexión más directa entre las reservas de gas de Rusia y los mercados energéticos de la Unión Europea. Combinados, los gasoductos tienen la capacidad de transportar 55.000 millones de metros cúbicos (bcm).