"Algo bueno puede estar sucediendo", el esperanzador mensaje de Trump sobre la negociación con Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un especialista en alternar mensajes positivos con mensajes negativos. Si el pasado domingo acusó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de haber sido un "desagradecido" ante todo lo que su país ha hecho por la causa ucraniana en su guerra con Rusia, este lunes ha decidido lanzar un mensaje conciliador que invita al optimismo en las negociaciones que se están desarrollando en Ginebra.

"¿Es realmente posible que se estén logrando grandes avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania?", se pregunta Trump en su cuenta de su red social, Truth Social. Y él mismo se responde: "No lo crean hasta que lo vean, pero algo bueno podría estar sucediendo. ¡Que Dios bendiga a América!".

El post del presidente se produce mientras sus negociadores debaten con la delegación ucraniana los términos de una propuesta de paz de 28 puntos que, en sus términos iniciales, es muy lesiva pra Kiev, pero que el equipo de Zelenski espera reconducir entre otras cosas con el apoyo de sus aliados de la Unión Europea.

Sin embargo, el Kremlin rechazó este lunes las modificaciones introducidas por los países europeos al plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos.

Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, afirmó ante medios locales que "en lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene".