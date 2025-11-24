Macron da el paso ante la amenaza rusa y prepara un servicio militar voluntario con 50.000 soldados

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene ya ultimado un plan para instaurar el servicio militar voluntario que, según avanza la prensa gala, puede ser anunciado en los próximos días, incluso el próximo jueves en una visita a una base militar en Varces (Isère).

Treinta años después de que Jacques Chirac pusiera fin al servicio militar obligatorio, Emmanuel Macron piensa en restablecerlo, según reveló L'Opinion hace unos días. El presidente planea implementar un servicio nacional voluntario para permitir a los jóvenes comprometerse de una manera diferente a la del Servicio Nacional Universal (SNU), cuya implementación generalizada ahora parece haber sido abandonada, informa el medio La Depeche.

Lanzado en 2019 por el Palacio del Elíseo, el SNU (Servicio Nacional Universal) se suprimirá oficialmente el 1 de enero de 2026, en medio de un esfuerzo por racionalizar el gasto público. Según un informe crítico del Tribunal de Cuentas, publicado en diciembre de 2024, se gastaron entre 3.500 y 5.000 millones de euros en este experimento, cuyos resultados fueron inciertos y cuyas ambiciones nunca se cumplieron.

La ministra delegada de Defensa, Alice Rufo, reconoció este domingo en la radio France Info que se está trabajando en la creación de ese servicio, aunque apuntó que todavía no hay decisiones concretas tomadas.

Macron lleva meses advirtiendo de la necesidad de que Francia refuerce sus fuerzas armadas ante la creciente amenaza externa, que apunta a Rusia.

El último aviso en este sentido lo lanzó este fin de semana durante la cumbre del G20 en Sudáfrica, donde afirmó que "Francia debe seguir siendo una nación fuerte con un ejército fuerte, pero también con capacidad de un movimiento colectivo", informa Efe.

Unas palabras que se inscribieron en la defensa cerrada que hizo de su jefe de Estado Mayor de la defensa, el general Fabien Mandon, que unos días antes había asegurado que ante el aumento de la amenaza internacional, el país debe estar preparado para "aceptar perder a sus hijos", palabras que generaron una gran polémica en el país pero que dejan entrever la existencia de este programa para retomar el servicio militar, que fue abolido por Chirac en 1997.

Según varios medios, la medida estaría destinada a entre 10.000 y 50.000 jóvenes en un primer momento, fijado en 2030.

Para entonces, la programación militar francesa prevé que se pase de los 200.000 soldados y 47.000 reservistas actuales, a 210.000 militares y 80.000 efectivos en la reserva.

La medida cuenta con el respaldo de los partidos de la derecha y de la ultraderecha, mientras que la izquierda se muestra más reticente.

El portavoz del grupo socialista en el Senado, Patrick Kenner, se mostró "prudente" y apostó por un ejército profesional pero no cerró la puerta a admitir el alistamiento de jóvenes de forma voluntaria.

Las fuentes apuntan a que, además del incremento de la masa militar del país, la instauración del servicio militar voluntario beneficiaría también la cohesión nacional.